黃國昌攜出國防機密文件 再被告發違反國家機密保護法

民眾黨立委黃國昌因在立法院外交國防委員會秘密會議後，將國防機密資料帶出會議室，日前才被告發涉犯《國家安全法》，台北地檢署昨(1/21)日才完成分案。然而，民進黨團指出，黃國昌在離開會議室後有足夠時間進行翻拍相關資料，因此懷疑其行為已涉及違反《國家機密保護法》，今(1/22)上午前往北檢按鈴告發。

立法院外交及國防委員會於19日舉行秘密會議，黃國昌當天上午參與質詢並攜帶機密資料離開會議室。據了解，該行為隨即被國防部官員、立委及立法院議事人員發現。國防部官員追出後，遇到折返回來的黃國昌，後者將資料歸還。

民進黨團書記長陳培瑜與副幹事長沈伯洋已於20日前往立法院警衛隊調閱監視器影像資料。陳培瑜表示，根據監視器畫面，黃國昌攜帶機密資料離開會議室的全程長達1分15秒，其中有42秒的時間未被監視器拍攝到，這段時間內黃國昌可能進行翻拍或其他不當行為。

民進黨團書記長陳培瑜與律師黃帝穎於今(1/22)日上午前往北檢具狀告發黃國昌涉嫌違反《國家機密保護法》。呂志明攝

陳培瑜與律師黃帝穎於今日上午前往北檢具狀告發黃國昌涉嫌違反《國家機密保護法》。陳培瑜指出，黃國昌與身邊助理在監視器看不到的42秒，到底有沒有做出拍攝的動作，希望立法院秘書長周萬來保存相關監視器畫面，保全相關證據。

律師黃帝穎表示，根據現有證據，黃國昌在監視器未拍攝到的42秒內可能存在不當行為，此舉疑似刻意規避監視器拍攝。他強調，《國家機密保護法》對於洩漏國防機密規定明確，若罪名成立，可處1年以上7年以下有期徒刑。

根據告發狀內容，黃國昌於秘密會議結束後，於上午10時40分05秒攜帶軍購相關機密資料離開會場，直到10時41分20秒才返回並歸還資料。告發狀指出，期間黃國昌與隨行助理持有具備拍照、錄影功能的電子設備，有可能進行刺探或搜集機密資料的行為。

此外，台北市議員參選人張銘祐亦於20日向北檢提告，指控黃國昌涉嫌違反《國家安全法》及《刑法》洩漏交付國防秘密罪。目前北檢已完成分案，並由主任檢察官張靜薰負責偵辦此案。

