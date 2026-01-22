黃國昌攜出幾頁機密文件？ 陳培瑜：不能透露 但42秒一定拍得完

民進黨團書記長陳培瑜(右)表示，42秒絕對足夠拍完整份文件。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員攸關國防特別條例的機密會議中將機密資料帶出會議室，引發熱議。民進黨團書記長陳培瑜表示，三樓走到一樓42秒早就走完了，因為是國防機密文件，無法公開告訴大家有幾頁，但當天自己有拿到，可以告訴大家42秒，在樓梯的第一個轉角就足夠拍完了。

陳培瑜指出，當天自己有進去參加會議，所以有拿到該份機密文件，所以知道42秒已經非常足夠，不論是在二樓轉角或一樓樓梯，都可以把想做的事情都做完了，所以才會告發黃國昌。

陳培瑜更稱，網路上很多人要求公開資料，其實是立法院秘書長周萬來不給複製資料，無法翻拍，所以要請周萬來跟立法院長韓國瑜公開，才是正解。

