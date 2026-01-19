黃國昌攜出機密文件澄清喊抹黑 吳思瑤批：違法30秒就不違法？

黃國昌被爆攜出機密文件澄清「不小心」。

民眾黨立委黃國昌今（19日）在立法院外交國防委員會出席國防特別預算機密會議時，一度將機密資料帶出會議室，他事後澄清是「不小心」，發現後立即繳回，「前後時間不到30秒」，並反批綠營刻意抹黑，對此，政治工作者周軒質疑「法學有所謂的30秒定律嗎？犯罪有所謂的30秒不罰嗎？」民進黨立委吳思瑤也直言：「違法30秒就不是違法嗎？」

立法院外交國防委員會今日舉行國防特別預算機密會議，會後民進黨立委沈伯洋透露，黃國昌離開時一度將國防機密資料帶出，黃事後透過社群回應，稱因手中資料眾多，「不小心」夾帶國防部提供的書面資料，發現後立刻折返繳回，強調「前後時間不到30秒」，反批沈刻意抹黑。

針對該事件，周軒隨後在Threads發文表示，黃國昌的說法示範「標準的犯罪者辯解語錄」，質疑「法學有所謂的30秒定律嗎？犯罪有所謂的30秒不罰嗎？」他並以酒駕、偷拍等案例反諷，若供稱「不到30秒」是否即可免責，最後更諷刺黃國昌的康乃爾法學博士「是不是花30秒拿到的」。

此外，吳思瑤也在臉書發文指出，黃國昌是攜帶機密資料的現行犯，「被逮到才追回」，強調「違法就是違法，違法30秒就不是違法嗎？這是什麼卡提諾法學院啊？！」對於聲援黃的國民黨立委徐巧芯，吳直言，秘密會議要保密的「機密資料」，不是黃國昌這個「人」。





