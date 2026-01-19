黃國昌攜出機密被抓包 林楚茵：紀律委員會藍白處理恐「過水」

針對19日在立法院國防委員會秘密會議中，攜機密資料外出30秒事件，民眾黨立委黃國昌下午出面回應事發經過。(記者廖振輝攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院外交及國防委員會今(19)日上午召開機密會議，由國防部長顧立雄報告1.25兆國防特別預算相關內容，民眾黨主席、立委黃國昌竟在離開會議室時攜出機密資料。對此，民進黨立委林楚茵表示，案件應送交紀律委員會，但由於紀律委員會是按照比例代表制，民進黨未過半，她對藍白兩黨是否會處理感到悲觀，質疑就算處理，恐怕也會是「過水」。

林楚茵下午受訪指出，在委員會機密會議過程中，每個人都有簽下保密切結書，每名立委都有1份有編號的機密檔案，當要離開時，應把檔案放在桌上，議事人員會去核對編號，缺了誰的編號，就是誰把檔案帶走了，且在質詢結束後，召委王定宇還需要做相關宣告。

廣告 廣告

針對機密會議的流程，召委王定宇說明，首先要清場，由立法院警衛室使用掃描儀器，確定整個會議室都沒有任何發報器在內，擁有機密等級、能夠與會的官員及立委再接受身體掃描，確認身上沒有任何可發報器材後，才能進入會議室，進場後的第一件事便是簽署保密切結書。要入場參與會議的立委都必須將智慧手錶、手機、平板等可發報通訊器留在場外。

王定宇表示，等立委們坐定，相關單位就會將每份都有編號、浮水印的機密報告交付與立委，立委離開會議室前，要將機密報告交回去，是法定且完整的程序；在會議過程中，若有人要進出，會暫停會議，待確認走廊沒人，才會繼續會議。

王定宇也還原現場狀況指出，黃國昌在質詢結束後，不等他做完例行宣告，便頭也不回、非常帥地往外走，他只好對黃說「那你就邊走邊聽我講」，接著黃國昌便離場；過一下子，國防部軍官便馬上回報說「會議暫停，我們的機密報告被帶出去了」，於是他當場裁示，請軍官趕快離開會議室追回報告。

針對黃國昌辯稱「不小心」帶走資料，林楚茵說，本次委員會提供的資料為直式，她目睹黃國昌自帶的資料為橫式。林楚茵指出，黃國昌已經不是立法院的菜鳥、新鮮人，「不小心」就是「不專業」，雖然只有30秒，但立法院議事規則48條規定得非常清楚，機密檔案不能帶出會議室，1秒鐘都不行，更何況是30秒。

林楚茵表示，整個案件應該要送交紀律委員會，但由於紀律委員會是按照比例代表制，如今民進黨沒有過半，她對於民眾黨與國民黨是否會處理，感到比較悲觀，她質疑，就算處理，也會是黃國昌臉書所說的「過水」。

對於黃國昌稱攜出機密資料後遭民進黨立委沈伯洋抹黑，沈伯洋指出，按照立法院議事規則第48條，機密資料就是不能攜出，他僅是陳述黃國昌攜出資料違反立院規定，還可以被說在抹黑，實在是好心沒好報。

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃國昌竟將國防機密會議資料帶走！林楚茵：還好第一時間被追回

黃國昌從國防委員會帶走機密資料 沈伯洋：幸好被迅速追回

藍白擬自提國防特別預算 顧立雄：應無自提版本必要性

翻車！卡提諾想以AI影片諷刺賴清德 網超嗨：把總統形容得很強大

