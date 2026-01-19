黃國昌攜出機密還嗆「做文章大可不必」 沈伯洋還原過程嘆：好心沒好報

民進黨立委沈伯洋回應指出，自己還原會議過程、替黃國昌緩頰，未料卻反遭指控抹黑，直言「好心沒好報」。（王侑聖攝）



立法院今（19日）召開國防特別預算機密會議，民眾黨主席、立委黃國昌會後被指一度將國防部機密資料帶出會議室，引發爭議。黃國昌下午出面說明，坦言不慎將文件與個人資料一併帶走，走到樓梯口即自行發現並折返歸還，前後約30秒，並反批綠營刻意抹黑；民進黨立委沈伯洋則隨後回應，公開還原現場經過，直言自己原本是在替黃國昌說話，卻反遭指控抹黑，感嘆「好心沒好報」。

還原「攜出機密30秒」 王定宇請軍官趕緊追回





廣告 廣告

事件發生於立法院外交國防委員會上午進行的1.25兆元國防特別條例機密會議，沈伯洋還原整個過程，表示當時召委王定宇正要宣告哪些事項須保密時，黃國昌卻「一直往門口要走出去」，他與王定宇、同黨立委林楚茵、及國防部軍官都發現桌上原應放置的機密資料不見，王定宇當下暫停會議，並請軍官趕緊追回。

黃國昌稱不小心 嗆「做文章大可不必」





對此，黃國昌下午受訪時坦言，因事前準備大量資料，離場時不慎將國防部文件夾在個人資料中，但一發現後便立刻折返歸還，前後不到30秒。他直言：「想要在這個地方做文章，我只有4個字，大可不必！」並指控沈伯洋刻意放大事件、持續抹黑，直呼「真的是省省吧」。

至於會議內容，黃國昌指出，台灣究竟要採購哪些軍備項目，目前細節依法不能公開，但等美國國務院完成程序、正式公布品項後，「大家會發現，那真的也不是什麼機密」，只是國防部現階段列為機密，他予以尊重。

遭黃國昌嗆抹黑 沈伯洋嘆「好心沒好報」





對此，沈伯洋則喊冤，表示當時第一時間替是黃國昌緩頰，認為對方可能因行程緊湊才急著離場，因而誤攜機密資料出場違規，未料事後卻被反咬。他強調，依立法院議事規則，機密文件本就不得攜出，自己與黨團僅是在陳述「攜出文件違規」的事實，並未指控洩密或涉及其他動機。

他強調：「我甚至還幫他講話，想說他可能是因為急著要去質詢，急著有行程，所以急著走出去。」並直言：「我說真的，台灣人應該是最厭惡這種，明明還在幫他找一個台階下，他還反過來咬你一口的行為，我們在裡面看得非常清楚。」沈伯洋最後也感嘆：「有時候就是有好心，但是不會有好報！」（責任編輯：呂品逸）

（延伸閱讀：沈伯洋控他夾帶國防機密離場 黃國昌親上火線回應「不小心的」遭反嗆）

更多上報報導

沈伯洋控他夾帶國防機密離場 黃國昌親上火線回應「不小心的」遭反嗆

1.25兆預算卡關！藍白擬自提「黨版」條例 王定宇轟違憲、黃國昌這樣說

中天主播「馬德」遭押掀國安戰火 黃國昌反嗆民進黨：誰才在府院養共諜？