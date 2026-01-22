黃國昌攜出機密75秒涉犯洩密！陳培瑜今告發

▲民進黨立委陳培瑜今（22）日在律師黃帝穎陪同下告發民眾黨立委黃國昌。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席、立委黃國昌日前出席國防部軍購案的閉門會議，卻被抓到將依規應返還的機密文件帶離會場，黃國昌事後解釋是「不小心攜出不到30秒」，然而，民進黨立委陳培瑜揭露監視器畫面打臉，稱黃國昌不僅離場時間長達75秒，其中更有42秒處於監視器無法拍攝的死角，引外界高度關注。陳培瑜今（22）日也在律師黃帝穎陪同下赴北檢告發黃國昌。

由於在監視器畫面中發現的新事證，陳培瑜今針對黃國昌疑似可能洩漏國防外交機密文件提出告訴，質疑究竟黃國昌和助理在死角的42秒是否有拍攝、洩密的動作？並公開呼籲立法院秘書長周萬來保存相關監視器畫面，和黃國昌同時消失的3位助理以及證據都應保全。

陳培瑜質疑，黃國昌從頭到尾的回應都是避重就輕、問A答B，機密文件都會被編號，議事人員整理時一定會發現文件不見，開會當天也是被禁止帶紙筆和手機進去，所以黃國昌狡辯手上有本來自己的文件，根本是說謊！

陳培瑜提到，如果黃國昌不敢回答這消失的42秒，是什麼原因到了樓梯轉角才突然想到手上有機密文件，要衝回去交還？難道不是蓄意、密謀嗎？是不是做了什麼動作，才想到要衝回去交還？

另外，陳培瑜也強調，是周萬來不讓她複製監視器資料，只能調閱，所以綠營現在也難以公開監視器畫面。

黃帝穎則指出，雖然黃國昌對外坦承被拍到僅不到30秒，卻被發現有42秒刻意沒說、監視器也拍不到，黃國昌為何要刻意掩飾？根據經驗法則，這對涉及犯罪的事實有予以掩飾的狀態，除適用《國家機密保護法》，針對洩密處1年以上、7年以下徒刑，《刑法》洩漏國防秘密一樣是處1年以上、7年以下徒刑，就算是過失，也有2年以下徒刑。

