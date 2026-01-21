黃國昌攜國防機密被抓包辯抹黑 張博洋實測揭42秒外洩「最多可拍74頁」

高市議員張博洋今天拍實測影片，揭露42秒可拍下翻頁的文件高達37頁，若機密資料是雙面列印，拍照頁數更可達到74頁。截自高市議員張博洋提供影片



民眾黨立委黃國昌昨將國防機密資料帶出會議室，引發國安疑慮。他事後辯稱僅30秒、被抹黑，卻遭抓包實際帶走42秒。高市議員張博洋拍實測片揭露，42秒可翻拍37頁，雙面可達74頁，痛批黃高舉透明與道德大旗，違規不反省，口口聲聲支持國防，行為全在弱化國安，非一句「綠營操作」可帶過。

黃國昌日前參加立法院外交國防委員會，遭爆將國防機密資料帶出會議室，他辯稱不小心帶走僅30秒，離開會議室走到樓梯口才發現夾帶資料，隨即返還委員會，全程不到30秒，並批沈伯洋刻意抹黑，直言「真的是省省吧」。

高雄市議員張博洋今日發布實測影片指出，42秒內可翻頁的文件高達37頁，若為雙面列印，拍照頁數可達74頁，且黃國昌身後還跟著兩名助理，強調攜帶機密資料離場已構成嚴重國安問題，不是「綠營政治操作」就能帶過。

張博洋痛批，民眾黨長期高舉公開透明與道德大旗，但黃國昌自身違規卻未道歉反省，42秒消失的時間到底做了什麼也未說清楚，顯示其問政風格「嚴以待人、寬以律己」。

他質疑，隨著中共對台軍演升溫、國防預算重要性日益提高，民眾黨卻在關鍵保家衛國議題上不只卡、擋，現在甚至連「偷」都出現，行為實際上是在弱化國防，「中共同路人的帽子不是別人扣的，而是民眾黨自己戴上去的」。

立法院外交國防委員會19日舉行秘密會議，黃國昌被爆將國防機密資料帶出會議室，事後辯稱不小心帶走30秒即發現並遭抹黑，但民進黨立委調閱監視器發現，黃全程帶資料離開再返回委員會門口共1分15秒，其中有42秒未在監視器範圍內，足以將機密資料翻拍，引發國安疑慮。

