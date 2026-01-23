黃國昌攜機密消失42秒！于北辰揭「滴水不漏SOP」：很多小細節無法預防

政治中心／黃依婷報導

于北辰回顧過去經驗，直指1方法才能做到滴水不漏。（圖／翻攝自于北辰臉書）

民眾黨立委黃國昌遭爆將國防機密資料攜帶出辦公室，更被揭露前後時間長達1分多鐘，根本不是其所稱的30秒，且其中還有42秒的時間是監視器死角，讓外界擔憂有翻拍資料疑慮。桃園市議員于北辰也根據過去經驗回顧，直指1方法才能做到滴水不漏。

于北辰在節目指出，自己過去也曾辦過機密會議，雖然不知道國防部現在的做法如何，但當時他承辦國軍兵力整建計畫，在跟立法院說明時，提到裁員等相關數據都曾被提醒過不能洩密，因為只要一洩漏出去，不但是造成國家問題，同時還可能軍心動亂。

于北辰表示，所以當時研討出來的方案就是「連紙跟筆都不要帶」，不然擔心會有做特殊記號外洩的疑慮，像是點2個小點在紙上，把20萬的數據紀錄下來，「只要把這個訊息一帶出去，小則軍心動亂，大則國家危安」，所以當時就訂下規則，所有紙筆都不要帶。

于北辰提到，當時就有不少委員擔憂要報告但無法攜帶資料，最後決定「提前一天送到立法院的承辦單位，我幫你印出來擺在桌上，就算是你的報告也不准帶走，這樣才滴水不漏」，當天司長也向大家解釋，「跟你們說明是希望你們了解它，但並不代表你可以擁有它，我只是讓你們知道，你們不能擁有，這才叫做保密」，且當天藍綠委員都同意，雖然聽起來很吹毛求疵，但其實有很多小細節無法預防、很難界定，也猜往後國防部會記取相關經驗法則，唯有這樣才叫做滴水不漏。

