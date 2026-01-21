黃國昌攜機密資料遭告發涉犯國安法 北檢已完成分案

民眾黨團總召黃國昌帶出秘密會議機密資料遭張銘祐等人的告發。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院外交及國防委員會19日進行《國防特別預算條例》進行秘密會議報告。不料，民眾黨立委黃國昌卻在離開會議室時，竟將機密資料帶出，引發抨擊。對此，民進黨中正萬華市議員擬參選人張銘祐20日在律師詹晉鑒陪同下，赴台北地檢署告發黃國昌涉犯違反《國家安全法》、洩密等罪。對此，台北地檢署已完成分案，指派主任檢察官張靜薰偵辦。

張銘祐表示，軍購會議牽涉國防部署、戰略能量與對外軍事合作，依法屬於高度機密事項，任何環節一旦出現鬆動，都可能對台灣整體安全造成難以回復的風險。立法院作為國家最高民意機關，更應自我節制、嚴格遵守法令，而非淪為國安體系中的破口。

詹晉鑒表示，此案並非單純疏失，而是涉及是否違法持有、攜出、接觸國防機密資料等重大法律問題，依法必須由司法機關介入釐清事實、確認責任歸屬。即使資料最後「有追回」，但這不代表過程本身不構成違法，「社會不能因結果幸運，就忽視行為本身的嚴重性。」

面對指控，黃國昌表示，當時走到茶水間，發現自己不小心把資料帶出來，所以又立刻回到委員會並繳回資料，過程僅約30秒，並聲稱沒有所謂被追回這件事，痛批民進黨炒作這議題。

針對張銘祐等人的告發，台北地檢署已經完成分案，並指派主任檢察官張靜薰進行偵辦。

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

