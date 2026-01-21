黃國昌攜機密「消失42秒」！律師揭最重刑期

▲民眾黨立委黃國昌19日出席機密會議，會後竟將機密文件攜出，引發外界高度質疑。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院外交及國防委員會19日召開機密會議，然而，民眾黨立委黃國昌卻將機密文件帶離會場，他事後解釋是「不小心」，且前後不到30秒便歸還文件；經民進黨團調閱監視器後，揭露實際攜出時間長達1分15秒，其中更有42秒消失在監視器死角，引發外界高度質疑。對此，律師黃帝穎直言，依相關法律最重可判處7年徒刑。

民進黨立委陳培瑜向立法院駐警隊申請調閱監視器畫面，並逐秒還原時間軸，畫面顯示，黃國昌於0點40分05秒攜帶機密資料離開委員會，16秒後走下樓梯，身後跟著2名助理，其中一人手持2支手機；下樓後進入無監視器涵蓋的區域，直到0點41分03秒，黃國昌才與一名助理走上樓梯，返回委員會方向，並於0點41分20秒走到門口，並將文件送回。

陳培瑜直言，從畫面可清楚計算，全程1分15秒，「絕對不是黃國昌宣稱的30秒」，且有長達42秒完全不在監視器拍攝範圍內。她指出，自己也有出席該場機密會議，清楚資料頁數，以手機拍攝速度來看，42秒已綽綽有餘將國防機密資料翻拍完成。

律師黃帝穎則指出，此案至少存在2大關鍵疑點，首先，黃國昌為什麼說謊說30秒，刻意掩蓋監視器死角的42秒？其次，黃國昌非新科立委，機密文件不能洩漏已是常識，黃國昌專程到非其所屬的國防外交委員會機密會議，夾帶國防機密竟謊稱「不小心」、「僅30秒」，明顯違反經驗法則。

黃帝穎進一步說明，黃國昌消失的42秒，在監視器死角是洩密罪成罪關鍵，依《國家機密保護法》，普通洩密罪，可處1年以上7年以下有期徒刑，過失洩密罪則為2年以下；若觸犯《刑法》洩漏國防秘密罪，同樣面臨1年以上7年以下徒刑，過失洩密亦可處2年以下徒刑。

