黃國昌攜機密「消失42秒」慘了？資料恐翻拍外洩 律師曝最重刑期

外交及國防委員會19日召開機密會議，針對1.25兆國防特別條例進行審議，民眾黨主席黃國昌卻將機密資料帶走，他事後自稱是「不小心的」，前後時間不到30秒就繳回。不過，民進黨團今（21）日調閱監視器畫面，發現他將機密攜出的時長為1分15秒，當中更有42秒在拍不到的地方，掀起軒然大波。對此律師黃帝穎直指，黃國昌消失的42秒，恐怕是洩密罪成罪關鍵。

民進黨立委陳培瑜今日向立院駐警隊申請調閱、複製監視器影片，她還原全案時間線，0點40分05秒，黃國昌帶著機密資料走出國防外交委員會；0點40分21秒，走下樓梯，身後跟著兩個助理，其中1位手上有2支手機，走下樓梯後就是沒有監視器的角落；0點41分03秒，黃國昌和1位助理走上樓梯，準備回委員會；0點41分20秒，黃國昌走到委員會門口還資料。

陳培瑜直指，「全程1分15秒，絕對不是黃國昌宣稱的30秒」，甚至不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成，且當天她也有去參加會議，所以知道有幾張資料，因此可以篤定，42秒絕對足夠拍完所有資料。

對此，黃帝穎表示，此案有2大疑點必須查明，首先是黃國昌為什麼說謊說30秒，刻意掩蓋監視器死角的42秒？另他也非新科立委，機密文件不能洩漏已是常識，；然而，他專程到非其所屬的國防外交委員會機密會議，「夾帶國防機密竟謊稱不小心僅30秒，明顯違反經驗法則」。

針對外界質疑黃國昌可能翻拍機密、洩密，黃帝穎表示，《國家機密保護法》普通洩密罪，處1年以上7年以下徒刑，過失洩密罪處2年以下徒刑；而《刑法》洩漏國防秘密罪，處1年以上7年以下徒刑，過失洩密罪處2年以下徒刑。



