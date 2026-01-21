黃國昌攜機密「消失42秒」足以翻拍？張銘祐實測結果曝！

論壇中心／綜合報導

外交及國防委員會前（19）日召開軍購特別預算機密會議，期間民眾黨立委黃國昌一度將機密文件帶出場，民進黨立委陳培瑜今（21）日調閱監視器發現，黃國昌帶出機密時間長達75秒、其中有42秒是在監視器死角，被認為足以拍完所有機密文件。政治評論員張銘祐在《頭家來開講》節目上也馬上實測「42秒拍資料到底可不可行」。

張銘祐實測翻拍資料要花多少時間，粗估機密資料應該有6到7張，張銘祐快速拍完資料，時間還綽綽有餘可與現場來賓一同自拍，這時大概花了20秒，接著還要把翻拍的資料傳給主持人翁有繼，等到照片傳送成功大約花了近40秒，可見42秒要翻拍機密是完全沒問題的，況且黃國昌當時還有兩名助理跟在身邊一起下樓，一共有3支手機能來做這件事。

黃國昌帶機密離場總共花了75秒，不過網紅四叉貓在臉書透露，王義川說他今天有實測，走黃國昌那條偷機密文件的路線，從三樓走到一樓再走上來，只花了44秒，不過黃國昌卻花了75秒。

