黃國昌支持國防預算有條件？卓冠廷揪出華府人士「1關鍵說法」！

民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，據《自由時報》報導，華府資深人士透露，美方安排黃國昌此行，主要目的在於當面向其再次重申，在當前印太局勢下，強化台灣國防實力已是「刻不容緩」的要務，希望他與他所領導的台灣民眾黨能夠屏除黨派歧見，在國防及安全事務上展現台灣的一致對外。對此，民進黨新北市議員卓冠廷在《頭家來開講》節目上分析「該篇報導關鍵」。

有趣的是該報導指出黃國昌在台期間曾向美方表示，為了國家安全他和他的政黨將支持包括國防特別預算在內的重要防衛投資，但也希望在展現態度前能有在美國實地了解觀察的過程，以利後續處理。卓冠廷直言，「大家聽懂問題在哪裡嗎？就是黃國昌在卸任前，要求美方幫他安排一趟畢業旅行，他說願意支持國防預算，但要到美國實地了解，所以美方後來按照黃國昌的要求，還幫他安排了美國國安會、國務院，連美國貿易代表署都跟他會面」。

不過面對華府人士的說法，黃國昌否認，表示他人還沒回到台北，就有一些民進黨御用寫手，引據華府不知名消息人士的來源，捏造一些根本沒發生過的對話，試圖帶風向。





