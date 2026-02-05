黃國昌收抖內 劉世芳：非合法政治獻金管道

▲劉世芳表示抖內並不符合未來候選人可以使用的正式合法政治獻金管道。（圖／記者陳威叡攝，2026.02.05）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌卸任立委後將參選新北市長，而其日前直播收受30萬抖內（意指捐款贊助），讓外界關注是否也將納入《政治獻金法》。對此內政部長劉世芳今（5）日表示，抖內是經過網路，不容易調閱、監控與審查，並不符合未來候選人可以使用的正式合法政治獻金管道，目前已與監察院完成多次會議，將送至行政院審議，未來會給立法院參考。

對於黃國昌收30萬抖內，外界關注是否也將納入《政治獻金法》，對此劉世芳今日表示，縣市長候選人都要按照《政治獻金法》相關規範，給包括監察院在內做審查，但是大家都知道抖內是經過網路而來，不容易調閱、監控與審查。

廣告 廣告

劉世芳說，因此抖內方式並不符合未來候選人可以使用正式合法政治獻金管道，這部分目前已與監察院完成多次會議，將送至行政院審議，未來會給立法院參考。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃國昌直播開抖內！2天收入超震撼 律師狠酸：小草比兒子可靠

拒提供機密文件給李貞秀 劉世芳：希望各部會首長比照辦理

劉世芳拒提供機密文件給李貞秀 行政院態度曝光