黃國昌政大演講全程不開放拍攝 學生抗議「還我憲法法庭」

政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌今（20號）晚受邀到政大政治系演講，有近100名學生參加，但演講全程不開放拍攝、現場有學生想拿手機紀錄也被阻止，還有學生手持釋憲聲請書大聲抗議"還我憲法法庭"，他強調要進去當面詢問黃主席，"為何藍白要癱瘓憲法法法庭。

民眾黨主席黃國昌：「其中一個身分的轉變，就是從前立委，變成一個Youtuber，開始開直播過的日子其實很快樂。」

深藍色襯衫、腳踩白色布鞋，民眾黨主席黃國昌受邀到政大政治學系學會演講，一身輕鬆裝扮，但一開口，又是對媒體一陣冷嘲熱諷。

民眾黨主席黃國昌：「一個禮拜七天，幾乎每天都會遇到記者，然後記者就開始說，網友質疑你根本是擺拍，沒有騎到高雄。」





黃國昌政大演講（圖／民視新聞）





黃國昌這回到到政大開講，主題是"從街頭到國會，黃國昌的政治實務與人生歷程"，不過先前學會一PO出海報，就被網友灌爆，底下留言酸爆"問問題會問A答B嗎；應該要安排一些演員混在聽眾裡問黃國昌能回答的題目，不然問A答B會很尷尬。不過實際看現場座位，似乎沒全滿，近100位學生到場，想聽看看黃主席要對大家說些什麼。

政大學生：「個人對他評價，滿複雜的一個人，所以想親眼認識他。」

政大學生vs.記者：「對黃國昌主席的印象怎麼樣，不是非常正面，質詢的風格非常地憤怒。」

政大學生：「有好有壞質詢的時候，可能會比較有力量一點。」

不過據現場學生轉述，有人想拿手機錄影片、卻遭工作人員衝過來當場阻止拍攝，讓他滿頭問號，還有學生特地印製了180份釋憲聲請書發送，說要表達他對藍白癱瘓憲法法庭一年的抗議。

政大學生：「還我憲法法庭，藍白還在阻擋大法官人選，讓我們憲法法庭，癱瘓將盡快一年，所以我送了釋憲聲請書給黃主席。」





黃國昌政大演講全程不開放拍攝（圖／民視新聞）





政大學生：「在野黨談聯合政府，沒有什麼意義，畢竟他們兩個都在立法院，民眾黨應該先想的是，要怎麼把他們的政治勢能，保留到2028年。」

繼政大校園演講，黃國昌12月初還要前進東吳開講，就不知道這波宣傳，效果如何。





