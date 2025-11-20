黃國昌政大演講受矚 學生拿釋憲聲請書：會問憲法法庭為何停擺一年？

民眾黨黨主席黃國昌受邀到政大政治系學會舉行「黃國昌的政治實務與人生歷程」講座。廖瑞祥攝



民眾黨主席黃國昌今（11/20）晚受政治大學政治系邀請，以「從街頭到國會：黃國昌的政治實務與人生歷程」為題進行演講，有超過100名學生參與。有學生手持釋憲聲請書，並表態會問黃「憲法法庭為何停擺一年？」另一名陳姓同學則表示，自己有看昨天鄭黃會，但聯合政府是中央層級的事情，民眾黨需要思考的是如何把政治能量維持到2028年大選。

11月初政大政治系在臉書粉專分享黃國昌演講資訊後，貼文下方隨即湧進超過2000則留言，有不少人嘲諷「怎麼弄金流養狗仔隊嗎？」、「政大要確欸。」、「問問題會問A答B嗎？」讓活動備受關注。

活動開始前半小時，現場已有許多學生排隊進場，主辦單位表示，據統計約有150人參加，有學生手持釋憲聲請書，並表態自己會問黃國昌「憲法法庭為何停擺一年？」

對於黃國昌來校演講，李同學表示，對黃的感覺有好有壞，好的部分在於黃是民法專家，不好的是黃在質詢時常用咆哮方式，讓人覺得非常憤怒。他說，自己對黃國昌身處第三大黨、第三勢力政黨的心路歷程比較感興趣。

至於黃國昌近期頻頻拋出聯合政府想法，李同學認為，藍白要合作，過程上還需要很多溝通，即便總統賴清德只有40%選票，但在野要如何整合另外的60%選票，會是未來的挑戰。陳同學則表示，聯合政府是在掌握中央行政權時才有討論空間，最快也要等到2028年，所以民眾黨應該先思考如何把政治能量維持到2028年，而且有足夠籌碼去談聯合政府。

陳同學說，自己有看昨天「鄭黃會」，但雙方沒有拋出任何預料之外的議題，接下來就看地方層級上，藍白如何合作，否則2024大選藍白合破局的畫面只會再次上演。

