黃國昌政大演講被問館長全場大笑 學生：沒講國會經驗很可惜

民眾黨黨主席黃國昌受邀到政大政治系學會舉行「黃國昌的政治實務與人生歷程」講座。廖瑞祥攝



民眾黨主席黃國昌今（11/20）晚受政治大學政治系邀請演講，全場有超過100名學生參與，而且在QA時間，當黃抽到有關館長政治立場大改變的問題時，全場隨即傳出歡笑與拍手聲。不過據參與學生轉述，黃國昌的演講主題是「從街頭到國會：黃國昌的政治實務與人生歷程」，但可能時間管理不好，只講到2012反媒體壟斷運動就劃下句點，沒有提到國會經驗，整體體驗跟主題有落差。

黃國昌今晚受政治大學政治系邀請演講，由於11月初政大政治系在臉書粉專分享黃國昌演講資訊後，貼文下方隨即湧進超過2000則留言，有不少人嘲諷「怎麼弄金流養狗仔隊嗎？」、「政大要確欸。」、「問問題會問A答B嗎？」讓活動備受關注。

廣告 廣告

民眾黨黨主席黃國昌受邀到政大政治系學會舉行「黃國昌的政治實務與人生歷程」講座。廖瑞祥攝

據參與學生陳同學轉述，黃國昌的演講從他在台大搞學運、跟校方對抗開始，後續講到當律師、再到從事社會運動的心路歷程，不過可能時間管理不好，黃國昌講到2012反媒體壟斷運動時，距離結束時間只剩不到半小時，為了保留時間讓學生發問，只好匆匆結束，沒有提到國會經驗，整體體驗跟當初設定的主題有落差。

在問答時間，主辦單位先請學生把問題丟到紙箱，再從中抽出，第一題有學生問到憲法法庭停擺一年，黃國昌回應，提名大法官是總統的職權，而總統在提名時，應該考慮在野黨的意見。第二題有學生問到網紅「館長」政治立場大轉變，現場隨即傳出歡笑與拍手聲，黃國昌緩頰表示，外界看館長可能是一名政治網紅，但自己會覺得，館長只是個一般公民。

民眾黨黨主席黃國昌受邀到政大政治系學會舉行「黃國昌的政治實務與人生歷程」講座，參加講座的陳同學。廖瑞祥攝

更多太報報導

黃國昌政大演講受矚 學生拿釋憲聲請書：會問憲法法庭為何停擺一年？

黃國昌2026選新北又談藍白合？陳學聖憂球員兼裁判：問題棘手

吳崑玉觀點：鄭黃會贈「藍鳥領飛」瓷盤 國民黨送禮潛台詞白營看懂沒？