黃國昌政大演講遭酸！過來人曝徐巧芯這完勝
[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌受邀到政治大學演講，遭網友嘲諷「會咆哮、問A答B嗎」？擔任「政治實務講座」第一場主講人的民進黨彰化縣議員楊子賢透露，他在講座中提起「黃爸爸狗園」事件，但學弟妹們更有反應的，是該系的大學姐徐巧芯。他拜託大家給年輕人多一些溫暖與空間，比起宅起來滑手機、對時事愛理不理，願意為系學會做點事的同學，絕對值得掌聲與肯定。
黃國昌受政大政治系學會邀請，20日將到校分享他的政治實務和人生歷程，系學會才發布活動報名連結，就吸引超過1500則網友留言朝聖，狠酸黃國昌「會不會咆哮師生？」、「問問題會問A答B嗎」、「題目問不好會不會被他羞辱」、「希望看到現在的委員跟過去的自己對話」。
政治系學會為此發出聲明，指演講係政治實務系列講座的一部份，第一場講座是民進黨彰化縣議員楊子賢，大學校園應是包容多元意見、鼓勵理性討論之公共空間。
29歲的楊子賢今（6）日凌晨在臉書發文，表示自己在10月2日前往母校，當時「黃國昌養狗仔」爭議發生不久，他以「從野火到社運再到參政，年輕世代的政治實踐之路」為題提到從政初衷。2012年，讀彰中高二的他看到黃國昌被跟監、被媒體用全版修理偷丟煙蒂，以及一連串反媒體壟斷的社會運動。放學後在彰化火車站前廣場遇到街頭演講，成為人生第一場關心的社會運動，被啟發後讀政治系、從事政治工作至今。
楊子賢說，高中時期的他，黃國昌3個字是不可撼動的，「但時間逼人變，10幾年過去，誰知道黃爸爸自己也養起狗園？」他透露原以為當下會激起些許反應，卻感受到漠然，「要嘛聽不懂我在講啥，要嘛搞不太懂最新的時事新聞」。
接下來他提到同為政治系、大她5屆的徐巧芯，學弟妹們聽到「徐巧芯」3個字，眼神是更有互動的，對於徐巧芯的言行表現，他分享自己的主觀評述，也強調客觀上自有公評，「我從學弟妹眼神的反應看到希望」。
楊子賢拜託大家給這群學弟妹多一些溫暖與空間，因為這年頭比起宅起來滑手機、社會時事愛理不理，願意為系學會做點事的同學，絕對都值得掌聲與肯定。他強調社會總得繼續前進，終究得要有年輕人願意做事，「觀念不同、方式不妥、用字不當，仍舊可以慢慢往前走的」。
