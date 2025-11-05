黃國昌政大講座開放QA！網好奇「會問A答B嗎」 他反酸：綠官員功力高強

黃國昌被諷刺總是問A答B，他反指民進黨官員的功力才高強。（鏡報李智為）

民眾黨主席黃國昌近日受政大政治系學會邀請舉辦講座，系學會表示歡迎同學表達自身看法、和黃國昌交流。眾人紛紛在貼文下方留言好奇表示：「問問題會問A答B嗎」「他有真正回答問題過嗎」「QA問問題會被說是白痴問題」；對此黃國昌本人今（5日）也做出回應了。

政大政治系學會邀演講 開放同學提問交流

據報，政大政治系學會4日在臉書貼出講座公告，邀請黃國昌本月20日到系上以「從街頭到國會：黃國昌的政治實務與人生歷程」為題，分享自己的政治生涯出發和在角色轉變時的心路歷程、為何決定從政。系學會表示，本次講座除了政治生涯的分享，也歡迎各位同學對於時事發表自身的看法，與委員交流。

然而黃國昌近日身陷政治狗仔等風波，面對相關提問始終沒有正面說明，今年8月被記者問到關於美國律師執照相關問題時，甚至還嗆「這個是什麼白癡的問題啊，妳把相關的東西看一看好不好，真是太好笑了。」

黃國昌（中）在受訪時嗆記者吳洛瑩（左）「白癡問題」，引發議論。（翻攝自民眾之聲直播）

遭諷總是問A答B 黃國昌親回「反酸民進黨」

許多人紛紛在政治系學會貼文下方留言狠酸：「提問的時候大家記得保持沈默，不然會被問A答B或被洗臉」「請問會分享如何設斷點，不讓事情燒到自己身上嗎？問A答B已經示範過了，想學別的」「確定有辦法交流嗎？不會問A答B？」「分享他在角色轉變時的心路歷程 > 討厭kmt到跟kmt黏踢踢」「比較希望看到現在的委員跟過去的自己對話，左右互搏一定很精彩」「問問題會被罵嗎？」，還有人說應該要安排一些演員混在聽眾裡，問黃國昌能回答的題目，「不然問A答B的時候很尷尬」。

黃國昌受邀到政大政治系學會進行講座，被酸是否會問A答B。（翻攝自臉書）

黃國昌今在立法院受訪被問及此事，他說上次到台中某大學演講，過程非常愉快，他說不會問A答B，還稱自己向來的風格就是「直球對決」。黃國昌還藉機反酸民進黨，說政大同學若想看什麼是問A答B，可以看看他今天在交通委員會的質詢，見識民進黨官員的問A答B功力高強。

