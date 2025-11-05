黃國昌政大講座！上千留言朝聖：會不會咆哮

▲民眾黨主席黃國昌11月20日將到政大政治系座談。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.01）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌受政大政治系學會邀請，將於11月20日前往座談聊他的政治實務和人生歷程，該系學會昨（4）日才剛發布活動報名連結，就吸引超過1500則網友留言朝聖，紛紛狠酸：「會被問A答B或被洗臉」、「分享討厭KMT到跟KMT黏踢踢的心路歷程」、「希望看到現在的委員跟過去的自己對話」等。

黃國昌近日頻被媒體爆料疑似養狗仔隊跟拍政敵、收錢質詢、夥同駭客竊資等，他都一概回應「移花接木」、「做假新聞」，如今他受邀前往政治系大談自身的政治生涯，分享在角色轉變時的心路歷程，並思考在台灣的政治環境下，公共知識份子如何定位自身角色，最終又為何決定從政？等內容，網友紛紛留言大酸特酸。

政大政治系昨日一發布報名連結和資訊，上千網友紛紛留言表示：「他有真正回答問題過嗎？」、「問問題會問A答B嗎？」、「有guts來辯論嗎？」、「希望看到現在的委員跟過去的自己對話」、「會被以前的自己痛毆」、「黃國昌的關燈實務與狗仔歷程」、「問問題會被罵嗎？」、「題目問不好會不會被羞辱？」、「談如何沒有中心思想嗎？」、「政大要確欸」、「會不會咆哮師生？」等。

