黃國昌政治狗仔偷拍名單有哪些？ 4張圖表帶你一次看

攤開黃國昌政治狗仔偷拍的名單，可發現他幾乎都鎖定綠營人士。

民眾黨主席黃國昌長期透過前中央社記者謝幸恩組成的狗仔集團，跟監偷拍政治人物的風暴持續延燒，北檢11日首度傳喚狗仔頭謝幸恩到案。根據《鏡報》追蹤整理政治狗仔近年工作行事曆，自2022年以來，超過30則疑似偷拍事件的新聞，疑似都出自這群政治狗仔的鏡頭。跟監對象層級極高且範圍廣泛，涵蓋前後任行政院長、監察院長、府院黨三大秘書長、警界最高首長、內閣部長及立法委員等，且以綠營人士居多。

《鏡報》今年10月曾爬梳黃國昌友好媒體《菱傳媒》《民報》近年的踢爆新聞，以及藍白政治人物、黃國昌本人自2022年至今的爆料內容，整理出疑似狗仔偷拍作品集全貌，發現跟監名單一大串，上至前後任行政院長蘇貞昌、陳建仁和卓榮泰、監察院長陳菊，下至府院黨三大秘書長林佳龍、李孟諺、林右昌等人，內閣部長、立委、監委，全都遭到跟拍，而且幾乎都是綠營人士。

透過以下這4張時間軸圖表，得以一窺黃國昌政治狗仔集團的跟拍作品集全貌。



