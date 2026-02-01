即時中心／張英傑報導

民眾黨主席黃國昌今昔政治立場大轉變，從過去參與318太陽花運動的「反國民黨戰神」正面形象，如今卻變成被民進黨痛罵為「如今自己成為恥度無下限的人」，讓許多長期觀察他的人大搖其頭，資深媒體人詹凌瑀今（1）日指出，黃國昌是「昔日咆哮戰神，今日藍營乖孫」。

詹凌瑀以《昔日咆哮戰神，今日藍營乖孫》為題，發文指出，昔日的「國會戰神」，曾經是反媒體壟斷、對國民黨深惡痛絕的急先鋒，現在為了新北市長的位子，竟然可以跟趙少康並肩站在一起。他嘴上說著藍白合要「開大門、走大路」、要「公開透明」，但看在眼裡，這不就是為了政治權力在跟舊勢力眉來眼去嗎？

接著，詹凌瑀說，最諷刺的是，趙少康在現場還語帶嘲諷地酸柯文哲「智商高、意見多」，黃國昌站在旁邊不僅不敢咆哮，還得賠笑臉。

最後，詹凌瑀大酸，過去那個動不動就為了程序正義怒吼的黃國昌去哪了？看來為了選舉紅利，所謂的風骨和堅持都可以彈性調整。這已經不是「公開透明」了，這根本是赤裸裸的權位交換，看著他現在這副對國民黨大老畢恭畢敬的模樣，對比以前那種不可一世的姿態，確實是讓人反胃。

原文出處：快新聞／黃國昌政治立場大變 詹凌瑀諷「昔咆哮戰神今藍營乖孫」

