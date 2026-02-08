黃國昌政見遭打臉！蘇巧慧細數自己的「有感政見」：未來還有產業升級

記者盧素梅／台北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（8）日表示，未來她會持續推出更多的政見，尤其是產業政策，讓新北能夠有更多的產業一起在這裡活絡。（圖／資料照）

民眾黨新北市長參選人黃國昌昨天掃市場時，結果被攤商當場質疑沒有福利政見，隨後也被網友發現，黃國昌現場說的兩項政見都是中央已經在做的？對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（8）日表示，她的政見，包括是從免費營養午餐到減輕醫療負擔，從幫長輩換假牙到升級敬老卡，都是民眾最想知道、最想聽到的訊息。所以未來她也會持續推出更多的政見，尤其是產業政策，讓新北能夠有更多的產業一起在這裡活絡，請大家拭目以待。

廣告 廣告

蘇巧慧上午赴新店建國、仁愛市場掃街，媒體詢問，今天來到新店市場，這裡傳統被視為深藍選區，委員今天來是不是想翻轉？她表示，今天已經是年前在菜市場拜年行程是第 20 個市場了，一直以來，她都是照著團隊的規劃，一步一腳印在新北的各區行走，向所有的鄉親問好，加上拜年。

蘇巧慧並表示，她也希望用這樣的態度，然後提供她的政績讓大家檢驗，提供她的政見讓大家思考。她想用這樣的態度和成績，希望爭取更多新北市民認同。她並強調，進步的新北應該是彩色的，所以不會有什麼深藍深綠，就是看候選人認不認真、努不努力，能不能夠說服大家支持自己。

媒體也詢問，怎麼看黃國昌昨天掃市場時，結果被攤商當場質疑沒有福利政見，隨後也被網友發現，黃國昌現場說的兩項政見都是中央已經在做的？蘇巧慧表示，她的政見都是非常負責任地比對中央和地方政府的政策之後，再提出更新更好的升級版。那這些意見也都是參考現任議員，像是在她身邊的資深議員陳永福，還有新秀議員陳乃瑜，給我們的第一線最實際的回饋。

她說，大家可以看得出來她的政見，包括是從免費營養午餐到減輕醫療負擔，從幫長輩換假牙到升級敬老卡，都是民眾最想知道、最想聽到的訊息，所以未來她也會持續推出更多的政見，尤其是產業政策，讓新北能夠有更多的產業一起在這裡活絡，請大家拭目以待。

更多三立新聞網報導

黃國昌掃街被攤商問「政策牛肉」慘語塞尬笑 攤商：一直在逃避問題

力挺小農轉型！新北農民po文讚：蘇巧慧雪中送炭

新北藍綠大戰？黃暐瀚斷言最終是「川慧PK」 黃國昌爭大位恐落空

王義川酸建商女婿談都更 黃國昌嗆政治小丑：我公開邀請賴清德…

