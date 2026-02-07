黃國昌政見重新包裝侯友宜政策？蘇巧慧喊話對手：希望能負責任提出想法

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

2026年縣市首長大選在即，新北市各陣營參選人陸續端出政見牛肉，包括蘇巧慧發布「六大福利政見」、黃國昌也拋出首波政見「都更三新箭」。不過，黃的政見卻被發現重新包裝現任市長侯友宜的正在執行的政策。對此，蘇巧慧今（7）日表示，希望每位候選人提出政見時，都能基於對新北市政的了解，負責任地提出自己的想法。

蘇巧慧說，她和對手這幾天都陸續提出政見，作為候選人能用政見爭取市民認同，取代負面的謾罵攻擊，其實是新北市民的福氣。（資料照）

蘇巧慧今早在新北市議員鄭宇恩、議員參選人游明彥陪同下，赴淡水清水街掃街拉票。她受訪表示，年前市場特別多人，她現在就是一步一腳印，盡量在新北各區拜訪鄉親，讓大家看見市長候選人蘇巧慧，以及在地最好的議員，包括今天的鄭宇恩議員、游明諺參選人，他們會用熱誠的每一雙手，讓大家看見誠意，希望能得到市民的認同。

蘇巧慧也提及，她和對手這幾天都陸續提出政見，作為候選人能用政見爭取市民認同，取代負面的謾罵攻擊，其實是新北市民的福氣。對她而言，首長就是要照顧新北的每個家庭，包括免費營養午餐、減輕醫療負擔、幫長輩換假牙、提升敬老卡，希望能照顧長輩與孩子，同時減輕父母的壓力，讓政府成為大家的靠山，未來她也會持續提出更多的政見，照顧產業、促進就業，希望新北更好。

針對蕭敬嚴痛批「六大福利政見」如同拿納稅人的錢當選票在灑，但批評的政見項目錯誤百出，包括把長者假牙補助、提高敬老卡點數，誤當成全面補助65歲以上長者健保費，也把0至6歲孩童免門診和住院部分負擔，錯當成0至6歲每月加碼2000元育兒補貼。蘇巧慧回應，不知道他是從哪裡看來的政見，既然他已經向大眾道歉，只要大家討論政見都能基於事實跟理性，彼此做辯論討論，未來就是繼續一起為新北努力。

至於黃國昌日前也發布「都更三新箭」政見，但被質疑是重新包裝侯友宜過去政見及施政。蘇巧慧認為，大家能互相提出這些政見，爭取市民認同都是好事，同時也能看出，他們的政見其實是比對了中央和地方的政策，經過仔細試算比對資料才負責任地提出，希望每位候選人提出政見時，都能基於對新北市政的了解，負責任地提出自己的想法。

