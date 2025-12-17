黃國昌文大開講！開放直播錄影 誇自己：以我學經歷早就當部長

政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌繼上次到政治、東吳大學與學生座談後，這回換到文化大學，與國民黨立委吳宗憲合體開講，雖不少學生到場聆聽，但位置依舊沒坐滿，不過不同於前兩場，這次沒有硬性規定學生不能錄影拍照，黃國昌還自己在個人YT頻道開直播，甚至在演講時，還誇自己以他的學經歷，早就能當上部長。

民眾黨主席黃國昌：「因為前幾場在其他大學的演講，開放給同學們問問題，對於時事對於政治，關心的問題比較多，但是在學校裡面演講的主題，盡量不談政治。」黃國昌週三晚上來到文化大學開講，一開頭就先替自己洗白，因為前兩場在政大座談，不僅不給學生提問，到東吳還要學生不准抗議，被酸無法接受挑戰，但這次不僅讓學生拍照錄影，還在自己的YT頻道開直播。

民眾黨主席黃國昌：「我提醒你們，你們等一下QA不要浪費時間。」黃國昌和國民黨立委吳宗憲合體開講，主題是打開國會的門，政策、制度與學權的對話，但放眼望去，位置不但沒坐滿，學生似乎對黃國昌的印象，仍停留在過往的政治標籤上。

學生：「印象他是什麼，太陽花學運是嗎，就待在柯文哲旁邊的人。」學生：「就了解一下何謂打開國會的大門。」學生：「願意和跟年輕一代的，去溝通對話交流，蠻支持的。」不過黃國昌提及1993年，因立法院外反對大學法修訂條文，為此和當時的教育部槓上，但如今的黃國昌，卻為了政治利益，選擇跟國民黨站在同一陣線，甚至還向底下同學畫大餅。

民眾黨主席黃國昌：「我在想我是一個失敗的人，還是一個成功的人，因為按照我自己的學經歷，我做起碼當一個部長。」黃國昌不斷話當年，但學生們真正最關心的是，當前的國會亂象如何解，學生提問，藍白兩黨會提不信任案嗎？

學生：「行政院長不副署，那主席會提出不信任案，或是提釋憲案嗎。」民眾黨主席黃國昌：「你要解決這個問題，賴清德如果要測試最新的民意，全部重選，立法委員全部重選，我台灣民眾黨不怕。」

黃國昌還自己在個人YT頻道開直播，甚至在演講時，還誇自己以他的學經歷，早就能當上部長。（圖／民視新聞）黃國昌詞不達意，還用譏諷性的言論，草草帶過沒有給出建設性回應，網友狂酸，兩個不分區在叫人全部重選笑死，你自己下來選啊，法學博士不懂憲法喔，鬧的一直都是你蔥哥，標準的問A答B。這場與學生的論壇，恐怕又只是一場黃國昌的個人秀。

