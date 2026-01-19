黃國昌斥沈伯洋抹黑 醫問：偷東西走出店外30秒，被店員發現就不是偷？

記者李鴻典／台北報導

遭綠委揭露把國防祕密會議機密資料帶走，民眾黨立委黃國昌回應，前後時間不到30秒，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，並斥綠委是在抹黑。對此，有醫師質疑，所以你去商店偷東西走出店外不到30秒被店員發現就不是偷？

黃國昌回應，前後時間不到30秒，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，並斥綠委是在抹黑。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

民進黨立委沈伯洋發文指出，今天國防機密會議，黃國昌把機密資料帶走幸好有迅速追回；沈伯洋說，整個狀況是：黃國昌質詢完，王定宇召委立即要宣告有哪些事情要注意不能洩漏等，但不知道為什麼黃國昌，就一直往門口要走出去，「我猜是可能急著有行程，所以定宇只好無奈說『那黃委員你邊往門口走邊聽我講好了』，但還沒講完，黃國昌就走出機密會議室，結果就把機密資料也帶出去了…」

民進黨立委林楚茵也說，黃國昌從委員會帶走機密資料，還好第一時間「被追回」～～

黃國昌則回應，準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了。這場會議，顯然就是過水。離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。

醫師Carro Tsai對此表示，黃國昌說他帶走機密文件前後不到 30 秒就被追回，民進黨為何要抹黑他？所以你去商店偷東西走出店外不到30秒被店員發現就不是偷？黃嫌不愧是康乃馨大學法學系出身的。

資深媒體人周玉蔻也說，黃國昌辯稱他夾帶國防機密資料出立法院委員會，是不小心。在超商這樣夾帶東西不付帳走到門口被抓到，就是小偷，要報警的耶！黃國昌做小偷？

政治工作者周軒則指出，堂堂康乃爾法學博士，居然不知道機密會議的資料不可以帶走，這真的厲害了。噢，不要問為什麼這樣子沒有辦法處罰。去年康乃爾法學博士跟花蓮王一起搞國會擴權的時候，民進黨就有提案修法，當然是被擋掉了。

