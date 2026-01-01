政治中心／綜合報導

2026第一天，新北市長選戰，就飄出煙硝味！民眾黨主席黃國昌，沒有出席府前的元旦升旗活動，反到來新北市參一腳搶曝光，和即將卸任的侯友宜，以及對手劉和然同台，不過雙方幾乎沒互動，被問到要和劉和然說什麼？黃國昌只說，自然就好。

新北市元旦升旗典禮，新北市長侯友宜，和副市長劉和然，跳得賣力，少了主場優勢的民眾黨主席黃國昌站在邊邊，就顯得不那麼熱情，只唱不跳。就看黃國昌沒去府前升旗，反到現身新北搶曝光，想選新北的心，不言而喻，和旁邊也想參戰新北的選手劉和然同台，雖然同場又同框，卻是全程幾乎零互動，而侯友宜也只有上台時，和黃國昌簡單握手寒暄。

黃國昌新北升旗搶曝光 與侯友宜、劉和然互動少

國民黨內呼聲最高的李四川，依舊沒有正式表態。（圖／民視新聞）





新北市長侯友宜：「只要是新北市民，或是希望到新北市來參與元旦升旗，我們都非常非常歡迎。」民眾黨主席黃國昌vs.記者：「（主席有預計跟劉副市長說些什麼），（因為等一下會碰到他），自然就好自然就好。」

新北市副市長劉和然：「該怎麼走就往前走，按照自己的步調，到什麼時間點該做什麼決定，自然就會決定出來。」新年第一天，綠營已經就位的蘇巧慧來到汐止和原住民搏感情。新北市長參選人（民）蘇巧慧：「選市長喔拜託一下年底投票啦，我們也讓蘇錦雄議員，連任繼續好不好，不要忘記我真的真的，是很真心誠意，想要幫大家做事，跟大家一起努力，希望新的一年2026，我們都可以過得更好。」





綠營已經就位的蘇巧慧，元旦這天來到汐止和原住民搏感情。（圖／民視新聞）





新北選將忙跑攤，只有國民黨呼聲最高的李四川，還在鴨子划水，藍白到底怎麼合，依舊只聞樓梯響，傳出國民黨農曆春節前，會確定新北市、宜蘭縣、嘉義市的黨內提名人選，三月再與民眾黨進行最後整合。

國民黨主席鄭麗文：「現在只能說除了新竹市之外，其他的提名的部分，我們必須國民黨先完成提名，民眾黨也有提名的縣市，我們才會進行兩黨的平台，進行協調或者是進行，產生候選人最後的機制。」時序進入2026，藍白是敵是友？局勢將逐漸明朗。

原文出處：黃國昌新北升旗搶曝光 與侯友宜、劉和然互動少

