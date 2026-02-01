黃國昌新北市長競總成立 藍白要角齊聚致賀

黃國昌新北市長競選總部成立，藍白要角到場力挺（取自中央社）

民眾黨主席黃國昌新北市長競選總部今（1）日於新莊成立，柯文哲、趙少康及多名藍營人士到場致賀，黃國昌表示，從立法院到地方治理，一路上都秉持著說到做到與展現民眾黨的執行力，希望這次能為新北帶來務實有效的政治新風格。

針對藍白合與國民黨可能參選人李四川的競合，黃國昌呼籲支持者將其視為民主活力、健康的展現，並強調政治可競爭也可合作，同時黃國昌也宣布國家電影中心二期已延宕四年，若中央不蓋，市府應收回土地自建親子藝文中心，展現改革決心。