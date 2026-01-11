黃國昌新北後援會成立 柯文哲「缺席」活動原因曝光

即時中心／張英傑報導



想要角逐2026年新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌今（11）日下午2時，在三重體育館舉辦「黃國昌新北市後援會」成立大會，不過前民眾黨主席柯文哲卻「缺席」活動，引發外界聯想空間，對此，柯文哲妻子陳佩琪在臉書回應了！





外界好奇，為什麼柯文哲會缺席這場重要活動？對此，陳佩琪在臉書上發文回應，原來「國昌主席口中的老大已經先被嘉義訂走了」，也就是柯文哲去陪民眾黨嘉義市長參選人張啟楷掃街拜票，才會缺席黃國昌的活動，不過，黃國昌的活動「由老大的老婆我參加」。

