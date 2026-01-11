黃國昌新北後援會成立 陳佩琪：願做最強助選

（中央社記者陳俊華新北11日電）「黃國昌新北市後援會」今天成立，民眾黨主席黃國昌說，政治的核心在於執行力，新北市需要一個有執行力、有效率、敢承擔的新北市長，「我準備好了，新北我來」；前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪也到場力挺，表示願做大家最強的助選與支持。

黃國昌下午出席「黃國昌新北市後援會」成立大會，陳佩琪、柯文哲的妹妹柯美蘭，民眾黨立委陳昭姿、劉書彬及無黨籍立委高金素梅、網紅「館長」陳之漢等人到場支持。

黃國昌致詞時表示，新北市需要有魄力、有決心、有執行力、有效率的市長，「我有100%信心跟大家報告，我準備好了、新北我來」；政治的核心在於執行力，他絕對不空口說白話，民眾黨會用行動讓新北市民看到，拜託大家給他4年時間，讓新北市民感到驕傲。

黃國昌指出，新北市醫療資源全國倒數、超高齡社會長者照護不足，還有逾80萬戶老舊公寓與危老建築；他承諾，只要當選新北市長，沒有爭議的都更案，提出申請第1天就列管、100天內發照，不容許任何行政拖延。

陳佩琪說，她是民眾黨終身黨員，一定會出席幫黃國昌加油，雖然因體力、能力沒辦法幫民眾黨開疆闢土，但她願意做大家最強的助選與支持；且在柯文哲遭受司法迫害、折磨時，是黃國昌帶領大家、給她力量。

陳佩琪表示，大家讚賞黃國昌的執行力，柯文哲則最讚賞黃國昌去年接下黨主席時承擔的勇氣，希望民眾黨能繼續發揚光大；新北有很多新人要投入議員選舉，大家若需要，她會跟黃國昌一樣幫大家助選、助一臂之力。

高金素梅指出，當前台灣社會最迫切的期待就是再次團結，「人民要的，就是民進黨下台」，盼放下小我、完成大我，找回真正能帶領台灣前行的政治領袖；黃國昌與民眾黨在立法院扮演關鍵少數角色，感謝民眾黨長期捍衛原住民族土地與歷史正義。

會前媒體詢問，陳佩琪在未來選戰將扮演何種角色。黃國昌說，陳佩琪是會讓人覺得感動，很有想法、有行動力的醫師，過去民眾黨許多選舉，陳佩琪是非常強的母雞，全台各地到處輔選；至於未來在何地、如何輔選，尊重陳佩琪的決定。

對於藍白合，黃國昌指出，藍白已就多項重要工作及具體時程進行密集溝通與意見交換，合作須先有理念、政策與願景，藍白必須先完成共同政見，建立共同價值與願景基礎後，才能簽署政黨合作協議，最後才進入人選整合階段。

黃國昌說，民眾黨原規畫1月底召開記者會，對外發表藍白共同政見，但因國民黨希望多些時間與各地參選人溝通，因此相關時程順延。（編輯：林克倫）1150111