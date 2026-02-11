黃國昌新北拜票尷尬了！民眾上前祝福「土城的選擇」：超速仔新年快樂

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌角逐新北市長，今（11）日上午前往新店仁愛市場與建國市場掃街拜年，未料，沿途又遇到民眾挑戰，不僅被問你對市民有什麼幫助？甚至還被民眾祝福揶揄，「超速仔！新年快樂」。





黃國昌早上9點在新店的市場拜票，一名老翁先是當面問黃國昌「我可不可以問你？你選上，對我們市民有什麼幫助？」黃國昌沒有直接回應，僅微笑回應，身旁幕僚倒是相當緊張，趕緊上前包圍阿北，「有啦，阿伯，我們有很多政策」，只見黃國昌看著阿伯，之後微笑走過。

到了約莫9點半，黃國昌持續拜票握手，在一處十字路口時，一名年輕民眾與他握手，年輕男子趁機用「臭俗辣」的網路諧音偷臭黃國昌，「超速仔，新年快樂」，黃尷尬回應「謝謝」；民眾接著再補上一句「土城的選擇」。





黃國昌近期頻頻到市場拜票，但過程中遇到數度民眾當面質問，昨在中和也被問「政黨都貪污了，你敢來這邊，好不要臉」、「民調差人那麼多，與國民黨合起來就好了」。

