黃國昌新北民調僅守住基本盤 盼向他請益
[NOWnews今日新聞] 2026年縣市長選舉明年就要登場，國民黨、民眾黨還在討論合作階段，民進黨確定派出立委蘇巧慧出征，角逐新北市長寶座。近日，《CNEWS匯流新聞網》「新北市長選舉」公布最新民調結果顯示，若藍白合破局，形成三腳督局面，藍營不論是派李四川還是劉和然對戰，黃國昌的支持度都是敬陪末座。對此，黃國昌表示，各種民調他都會虛心接受作為參考，最重要的事情是自己繼續好好的努力，爭取更多選民的支持。
黃國昌強調，現在在台灣已經被民進黨搞得很肅殺的氣氛，選舉時彼此之間良性競爭，不用把它看成是你死我活，應該會有所幫助。不過，立法院三讀通過《地方制度法》修正案，俗稱李四川條款，直轄市不受人口限制均設3位副市長，加上輝達確定落腳台北市，讓藍營李四川來勢洶洶。黃國昌說，面對選戰是以非常開放的心胸，也希望有機會可以跟李四川請益。
黃國昌表示，民主政治本來就是選賢與能，李四川未來是不是有意要參選新北市長，其實從他的角度上來看，他都是以非常開放的心胸，也希望有機會可以跟李四川請益，畢竟李四川過去從高雄市到台北市擔任副手的經驗也相當豐富。現在擔任北市副市長，輔助台北市長蔣萬安的表現，相信大家有目共睹。
