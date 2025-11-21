黃國昌新北民調慘到不能看！藍白合破局仍輸李四川 對誰都落後

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 匯流新聞網今日公布「2026新北市長選情評估」最新民調，結果顯示，民眾黨主席黃國昌在與三位潛在熱門人選對比時，無論面對藍營的李四川、劉和然，或綠營的蘇巧慧，皆呈現落後態勢，凸顯民眾黨在新北的擴張仍面臨結構性挑戰。

根據民調，黃國昌與蘇巧慧對比時僅獲33.4%支持，落後蘇的47.3%；若面對國民黨副市長劉和然，黃也以29.8%不敵 48.8%。至於與台北市副市長李四川較勁，差距更高達四成與兩成之比，黃僅21.4%、李則凌駕到62.0%的壓倒性支持。

廣告 廣告

調查顯示，如果新北市長選舉「藍白合」破局，在三人互比的情境中，黃國昌亦僅拿下 16.1%，遠低於李四川的 39.1% 與蘇巧慧的35.7%，顯示其全市競爭力仍有明顯落差。

分析交叉資料可見，黃國昌支持者主要集中於20—39 歲、研究所以上、民眾黨支持者及手機族群，但在新北的城鄉結構與政黨板塊下，難以轉化為跨層級優勢。相較之下，李四川穩固藍營支持並大幅領先中壯年族群，蘇巧慧則在年輕與女性族群具明顯優勢。

值得注意的是，不少選區中仍有一定比例選民採取「無法選出」態度，顯示選情仍處於早期盤整階段，但整體而言，該次民調亦再次勾勒出新北既有藍大於綠格局下的競爭現況。

該次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月9日至12日晚間，調查對象為戶籍在新北市年滿20歲的新北市民。

該次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1200份有效樣本，其中市話851份，手機349份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.83個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市挺高市！邱議瑩號召挺日本 喊話國籍航空推千元折價券

黃國昌稱「蘇巧慧鼓勵選到底」周軒：找理由牽拖 一點GUTS都沒有 洗洗睡吧！