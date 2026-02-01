黃國昌新北競總成立！傅崐萁送花籃賀「鴻圖大展」 柯志恩祝「藍白攜手大勝利」

民眾黨主席黃國昌參選新北市長，今（1）日競選總部開幕，民眾黨創黨主席柯文哲親自現身站台，中廣前董事長趙少康也到場喊藍白合。除此之外，現場也出現不少國民黨人物所送的花籃，其中國民黨立法院黨團總召傅崐萁以黨團名義送的花籃全場最大，還一次送兩籃，上面寫「鴻圖大展」。

此外，國民黨立委柯志恩也以國民黨高雄市黨部主委名義送花籃，並寫「藍白攜手南北大勝利」；國民黨立委徐巧芯、羅廷瑋也合送一個花籃，寫道「永遠的戰神」。國民黨籍新北市議長蔣根煌的花籃也祝賀「高票當選」。

廣告 廣告

國民黨立委柯志恩以國民黨高雄市黨部主委名義送花籃「藍白攜手南北大勝利」。（羅立邦攝）

另一方面，先去因自認遭黃國昌子弟兵陳語倢影射而退出黨內議員初選的汐止區黨代表黃守仕，也送了花籃寫道「榮膺鶚選，物望允孚」；前時代力量秘書長白卿芬也送了花籃，寫道「心願達成，德澤廣被」。



更多風傳媒報導

