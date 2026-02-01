黃國昌新北競總開幕 柯文哲站台喊「新北需要他」
台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌的新北市競選總部1日正式開幕！許多熱情民眾，早早就抵達現場，一同開箱被支持者們暱稱為「新北昌庫」的競總，體驗健身區、兒童區、以及至「希望園地」寫下對新北的願景。活動也邀請台灣民眾黨創黨主席柯文哲、中廣董事長趙少康、新竹市副市長邱臣遠、宜蘭縣長候選人陳琬惠、立法委員陳昭姿、劉書彬、候任立委洪毓祥、蔡春綢、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、前立委麥玉珍，及新北市議員陳明義、陳世軒、新竹縣議員林碩彥、彰化縣議員張雪如、吳偉達，及政策會執行長賴香伶、政策會副主委許忠信、組織群副秘書長黃成峻，與一眾黨公職一同共襄盛舉，見證新北改變的起點。柯文哲表示，新北市若要用最快的速度脫胎換骨，一定要全新的政治人物，因此「新北市需要黃國昌」；黃國昌也強調這不只是一個競選總部，更是展現「說到做到」執行力的基地，未來將致力以務實、具體的行動 ，實現「讓新北更有型」的承諾，帶給新北市民一個不一樣的新北，讓大家為了新北感到驕傲！
黃國昌回憶，去年12月27日在新莊區舉辦「為新北應援」活動後，隨即簽下了競總租約。他表示，競總雖臨近副都心重劃區，但地貌卻截然不同，是急需要改變與更新的地方，「從這裡出發，對我來說，意義格外重要」。黃國昌重申，自己不是夢想家，而是實踐者，因此無論是在立法院實踐對人民的許諾，或是回應新北市民期待，都是態度一致、說到做到。決定參選新北市長後，自己逐一檢視了侯友宜市長的政見落實率，但凡牽涉中央，常因卡關而窒礙難行「台灣的政治不應該這樣子，政治人物應不分中央地方、不分黨派，一起為人民、市民朋友來努力，這不應該只是一句口號，這應該落實在行動當中。」
黃國昌以新莊副都心為例，一塊1.6公頃的空地本應作為國家電影中心第二期的工程，是時任行政院長蘇貞昌2020年對市民的允諾；本應在2022年動工，卻延宕了整整四年、至今仍紋風不動、毫無動靜。黃國昌直言「當執政者擺爛、在野黨有責任撐起這個國家的責任；而當中央政府擺爛的時候，地方政府就要快速回應人民的需求」針對這塊棄置已久的空地，新北市府應立刻收回、將其打造成親子藝文中心，滿足新莊人的期待與生活需求，以期符合新北市接下來的發展，「這才是態度及執行力的展現」。
黃國昌也跟支持者對話，「請將競爭過程視為台灣民主活力健康的展現」，政治不用罵來罵去、除了競爭以外還有合作，且「為了更重要的目標跟願景，大家可以攜手合作」。他舉出柯文哲任職北市府時期，不計抹黑與罵名、勇敢落實士北科技園區，如今即將由李四川副市長代表台北市與輝達準備簽約，「 如果沒有前人的種樹，哪來今天的成果？市政就是這樣一棒接一棒」這正是合作的展現與收穫。
卸下立法院職務、將專心投入新北選戰的黃國昌，也承諾接下來將一步一腳印，將「說到做到、具有執行力」的一面展現給新北市民；也將秉持最大的風度，來面對在野黨的合作。黃國昌表示，這不僅是君子之爭風度的展現，且在各自努力之下，最終的結果，「三角形的兩邊加起來一定大於第三邊」。黃國昌強調，一定會守住新北市、給新北市民一個不一樣的新北「讓新北更有型，請大家相信國昌，給我四年，我會讓大家為了新北感到驕傲！」
創黨主席柯文哲，力讚黃國昌前日還在立法院奮戰、為人民監督政府最後一刻，卸任後競總立刻開幕，展現其認真、有效率的行事作風。柯文哲笑稱競選總部恰如台灣民眾黨的縮影，「台灣民眾黨本來就沒有什麼資源，特別是過去一整年都在被清算當中，所以面對今年的選舉，我們只能用最精簡的人力、最有限的資源，做最大力量的發揮，希望在今年可以獲得一個最好的成績。」柯文哲提及，新北市擁有四百萬人口、全台人口居冠，有台灣最大的商機、最大的社會動能。新北市長年由兩大黨輪流執政，但交通及居住環境改變的步伐太慢，倘新北市要用最快的速度脫胎換骨，一定要全新的政治人物。「新北市如果要進步更快，就需要一個全新的政治人物，所以我認為新北市需要黃國昌」。
柯文哲分享過去在北市府的經驗，一個城市要快速轉型，就必須跳脫過去傳統思維及傳統政治包袱，而黃國昌就是這樣的人；從學者、立法委員，直至台灣民眾黨主席，黃國昌的成長及學習速度是眾人可見的快速，且非常有毅力。「請新北市民仔細想想，一個不圓滑、不討好民粹、不花時間搞社交的政治人物，願意把時間都用來解決問題，這不就是我們要的市長嗎？」柯文哲喊話，今天前來站台，就是要告訴新北市民，只要選擇黃國昌，新北也可以是一個全民參與、公開透明的政府，「新北市也可以是一個理性、務實、科學的城市」他再度喊話市民朋友支持黃國昌，「給你們自己居住的城市，一個改變的機會，請大家支持黃國昌！」
中廣董事長趙少康表示，「黃國昌是非常優秀、非常好的領袖人物，在立法院能拼敢衝，有格局有觀點」去年反大罷免時，兩人並肩作戰、展現出合作的力量無比強大。他也表示，相當欣賞黃國昌拋出的「讓新北更好」理念，讚其有心引領都市往前衝，讓環境品質、市政建設等各方面都更好。針對外界關注的藍白合議題，趙少康則直言，倘在春節前中國國民黨能決定出人選，那相信兩黨在三月前能夠協調出新北市最強戰隊、迎戰年底大選，無論由誰擔任男主角「選舉就是要贏！」，並再次表達祝福。
新北市議員陳世軒，首先感謝黃國昌及柯文哲協助落實其選舉政見，而黃國昌的新北競選總部、柯文哲2024總統競選總部之所以都選擇新莊，是因為新莊區正處於新北市的正中心、是蛋黃中的蛋黃。陳世軒表示，政治的核心是行動力，每個人都可以有很宏大的願景，但要能落實卻很不容易；而過去兩年，黃國昌在立法院工作、與新北市議會有無數的選民服務合作，展現出真正的效率及行動力，「我相信黃國昌主席，如果有機會成為新北市民最好的選擇、最好的選項，一定能帶給市民不一樣的新北市」。新北市議員陳明義則回憶初次見到黃國昌時，是他還未從政前，「當時我就覺得，這個年輕人非常有頭腦，而且思維口才非常非常好，我心中還在想這個真的不要出來從政，否則我就沒飯吃」。陳明義大讚黃國昌準備參選新北市長的執行力「昨天還是立法委員，今天馬上身份轉換為新北市長參選人，而且全部都準備好了！」
更多新聞推薦
其他人也在看
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 119則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 25則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 30則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 42則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 22 小時前 ・ 25則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 10則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 57則留言
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 53則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16則留言
NBA／柯瑞聯手字母哥太夢幻？ 紐媒：交易若成真勇士躍升奪冠熱門
當外界以為金州勇士的王朝故事即將畫下句點，聯盟卻彷彿打開了一道時空裂縫，而走出裂縫的，是身高6呎11吋、體重243磅的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。自201...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前 ・ 發表留言
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 40則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀
立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 118則留言
菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍
冬季正值菠菜盛產期，營養師曾建銘表示，菠菜不只補鐵，更富含葉酸、葉黃素與鎂，有助造血、護眼與放鬆神經。曾建銘也提醒，料理時搭配油脂與維生素C，並掌握汆燙技巧，才能真正吃進菠菜的營養價值。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1則留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 101則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36則留言
不只車銀優！金宣虎遭爆設空殼公司逃稅 父母刷公司卡付生活費
韓國「臉蛋天才」車銀優涉嫌利用母親的公司逃稅，遭國稅局追繳200億韓元（約4.3億元台幣），逼得他1月26日在IG道歉，並表示會「虛心接受結果，並承擔相應的責任」。風波還沒落幕，沒想到同經紀公司Fantagio的金宣虎今（2╱1）也被爆同樣疑似通過空殼公司逃稅，令粉絲震驚。太報 ・ 3 小時前 ・ 6則留言