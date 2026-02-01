黃國昌新北競總開幕 柯文哲站台喊「新北需要他」





台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌的新北市競選總部1日正式開幕！許多熱情民眾，早早就抵達現場，一同開箱被支持者們暱稱為「新北昌庫」的競總，體驗健身區、兒童區、以及至「希望園地」寫下對新北的願景。活動也邀請台灣民眾黨創黨主席柯文哲、中廣董事長趙少康、新竹市副市長邱臣遠、宜蘭縣長候選人陳琬惠、立法委員陳昭姿、劉書彬、候任立委洪毓祥、蔡春綢、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、前立委麥玉珍，及新北市議員陳明義、陳世軒、新竹縣議員林碩彥、彰化縣議員張雪如、吳偉達，及政策會執行長賴香伶、政策會副主委許忠信、組織群副秘書長黃成峻，與一眾黨公職一同共襄盛舉，見證新北改變的起點。柯文哲表示，新北市若要用最快的速度脫胎換骨，一定要全新的政治人物，因此「新北市需要黃國昌」；黃國昌也強調這不只是一個競選總部，更是展現「說到做到」執行力的基地，未來將致力以務實、具體的行動 ，實現「讓新北更有型」的承諾，帶給新北市民一個不一樣的新北，讓大家為了新北感到驕傲！

黃國昌回憶，去年12月27日在新莊區舉辦「為新北應援」活動後，隨即簽下了競總租約。他表示，競總雖臨近副都心重劃區，但地貌卻截然不同，是急需要改變與更新的地方，「從這裡出發，對我來說，意義格外重要」。黃國昌重申，自己不是夢想家，而是實踐者，因此無論是在立法院實踐對人民的許諾，或是回應新北市民期待，都是態度一致、說到做到。決定參選新北市長後，自己逐一檢視了侯友宜市長的政見落實率，但凡牽涉中央，常因卡關而窒礙難行「台灣的政治不應該這樣子，政治人物應不分中央地方、不分黨派，一起為人民、市民朋友來努力，這不應該只是一句口號，這應該落實在行動當中。」

黃國昌以新莊副都心為例，一塊1.6公頃的空地本應作為國家電影中心第二期的工程，是時任行政院長蘇貞昌2020年對市民的允諾；本應在2022年動工，卻延宕了整整四年、至今仍紋風不動、毫無動靜。黃國昌直言「當執政者擺爛、在野黨有責任撐起這個國家的責任；而當中央政府擺爛的時候，地方政府就要快速回應人民的需求」針對這塊棄置已久的空地，新北市府應立刻收回、將其打造成親子藝文中心，滿足新莊人的期待與生活需求，以期符合新北市接下來的發展，「這才是態度及執行力的展現」。

黃國昌也跟支持者對話，「請將競爭過程視為台灣民主活力健康的展現」，政治不用罵來罵去、除了競爭以外還有合作，且「為了更重要的目標跟願景，大家可以攜手合作」。他舉出柯文哲任職北市府時期，不計抹黑與罵名、勇敢落實士北科技園區，如今即將由李四川副市長代表台北市與輝達準備簽約，「 如果沒有前人的種樹，哪來今天的成果？市政就是這樣一棒接一棒」這正是合作的展現與收穫。

卸下立法院職務、將專心投入新北選戰的黃國昌，也承諾接下來將一步一腳印，將「說到做到、具有執行力」的一面展現給新北市民；也將秉持最大的風度，來面對在野黨的合作。黃國昌表示，這不僅是君子之爭風度的展現，且在各自努力之下，最終的結果，「三角形的兩邊加起來一定大於第三邊」。黃國昌強調，一定會守住新北市、給新北市民一個不一樣的新北「讓新北更有型，請大家相信國昌，給我四年，我會讓大家為了新北感到驕傲！」

創黨主席柯文哲，力讚黃國昌前日還在立法院奮戰、為人民監督政府最後一刻，卸任後競總立刻開幕，展現其認真、有效率的行事作風。柯文哲笑稱競選總部恰如台灣民眾黨的縮影，「台灣民眾黨本來就沒有什麼資源，特別是過去一整年都在被清算當中，所以面對今年的選舉，我們只能用最精簡的人力、最有限的資源，做最大力量的發揮，希望在今年可以獲得一個最好的成績。」柯文哲提及，新北市擁有四百萬人口、全台人口居冠，有台灣最大的商機、最大的社會動能。新北市長年由兩大黨輪流執政，但交通及居住環境改變的步伐太慢，倘新北市要用最快的速度脫胎換骨，一定要全新的政治人物。「新北市如果要進步更快，就需要一個全新的政治人物，所以我認為新北市需要黃國昌」。

柯文哲分享過去在北市府的經驗，一個城市要快速轉型，就必須跳脫過去傳統思維及傳統政治包袱，而黃國昌就是這樣的人；從學者、立法委員，直至台灣民眾黨主席，黃國昌的成長及學習速度是眾人可見的快速，且非常有毅力。「請新北市民仔細想想，一個不圓滑、不討好民粹、不花時間搞社交的政治人物，願意把時間都用來解決問題，這不就是我們要的市長嗎？」柯文哲喊話，今天前來站台，就是要告訴新北市民，只要選擇黃國昌，新北也可以是一個全民參與、公開透明的政府，「新北市也可以是一個理性、務實、科學的城市」他再度喊話市民朋友支持黃國昌，「給你們自己居住的城市，一個改變的機會，請大家支持黃國昌！」

中廣董事長趙少康表示，「黃國昌是非常優秀、非常好的領袖人物，在立法院能拼敢衝，有格局有觀點」去年反大罷免時，兩人並肩作戰、展現出合作的力量無比強大。他也表示，相當欣賞黃國昌拋出的「讓新北更好」理念，讚其有心引領都市往前衝，讓環境品質、市政建設等各方面都更好。針對外界關注的藍白合議題，趙少康則直言，倘在春節前中國國民黨能決定出人選，那相信兩黨在三月前能夠協調出新北市最強戰隊、迎戰年底大選，無論由誰擔任男主角「選舉就是要贏！」，並再次表達祝福。

新北市議員陳世軒，首先感謝黃國昌及柯文哲協助落實其選舉政見，而黃國昌的新北競選總部、柯文哲2024總統競選總部之所以都選擇新莊，是因為新莊區正處於新北市的正中心、是蛋黃中的蛋黃。陳世軒表示，政治的核心是行動力，每個人都可以有很宏大的願景，但要能落實卻很不容易；而過去兩年，黃國昌在立法院工作、與新北市議會有無數的選民服務合作，展現出真正的效率及行動力，「我相信黃國昌主席，如果有機會成為新北市民最好的選擇、最好的選項，一定能帶給市民不一樣的新北市」。新北市議員陳明義則回憶初次見到黃國昌時，是他還未從政前，「當時我就覺得，這個年輕人非常有頭腦，而且思維口才非常非常好，我心中還在想這個真的不要出來從政，否則我就沒飯吃」。陳明義大讚黃國昌準備參選新北市長的執行力「昨天還是立法委員，今天馬上身份轉換為新北市長參選人，而且全部都準備好了！」



