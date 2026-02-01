黃國昌新北競總開幕！趙少康出席提3月藍白協商
政治中心／綜合報導
新北市長選戰起跑！早就開始陸戰的民進黨參選人蘇巧慧，假日繼續帶小雞掃街，更預告將推出政見，另一邊也要角逐，剛卸任立委的黃國昌，新北競選總部也立刻啟動，創黨主席柯文哲現身力挺，連戰鬥藍發起人趙少康也來了，更當場提起藍白合時程，預告國民黨新北市長人選農曆年前就會決定，預計3月與民眾黨協商人選。
民眾獻上擁抱、好熱情，蘇巧慧假日現身三重，繼續帶著議員小雞掃街，還有好戰友李坤城、前立委陳柏惟相挺，不過外界也關注，蘇巧慧起跑早，競選總部何時開幕。
立委（民）蘇巧慧：「我們如果找到適當的地點，也會跟大家報告，接下來我們也會持續的，空戰和巷戰齊發，下個禮拜起，我也會開始陸續推出政見。」
前立委陳柏惟vs.立委（民）蘇巧慧：「新北北投給誰，巧慧聰明又會做事，（巧慧凍蒜會考慮再剃頭嗎），不行我要一個很帥的陳柏惟，不行不行沒有頭髮也很帥，衝刺期再弄一下，不要像有些人競選總部這麼早開啊。」
民進黨新北市長參選人蘇巧慧勤跑基層。（圖／民視新聞）
陳柏惟意有所指，因為同一天剛從國會畢業的黃國昌，競總在新莊開張。
支持者一聲聲市長好，黃國昌好心情全寫在臉上，國民黨團紛紛送花籃祝福，戰鬥藍發起人趙少康更現身助陣，要還大罷免人情，甚至提到藍白合。
戰鬥藍發起人趙少康：「（鄭麗文）她說舊曆年前，應該會決定，你問我，我認為國民黨就是李四川啦，他只是事緩則圓，我相信國民黨跟民眾黨，在3月應該會協調到底誰出來。」
民眾黨主席黃國昌：「尊重其他黨的黨內民主程序，我相信這是我向來一貫的態度，跟基本的立場，是開大門走大路。」
黃國昌新北競總開張，創黨主席柯文哲現身力挺。（圖／民視新聞）
即便黃國昌跟藍營好默契，似乎還得看前主席柯文哲臉色，日前他才喊出藍白"分"，批國民黨玻璃心，成整合一大變數。
戰鬥藍發起人趙少康：「（支持者擔心說），（會像2024一樣藍白合破局），我想黃國昌應該不會吧，黃主席有大局觀，柯主席他態度，他本來這個想法比較多，意見比較多、智商高，我想柯主席，應該有這樣的這個胸襟啦。」
趙少康這話說得酸，畢竟有2024大選前例，柯文哲的一舉一動，絕對牽動未來選戰布局。
