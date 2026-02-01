黃國昌新北競選總部開幕 趙少康現身站台

支持者高喊市長好，民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長，1日競選總部開幕，包括前主席柯文哲、多位黨籍立委、縣市議員都出席，塑造白營大團結；而國民黨要角，前中廣董事長趙少康，壓軸現身站台，卻在致詞時提到藍白合可能會在3月協商，引發關注。

民眾黨主席黃國昌說道，「兩大黨的合作，我們是開大門、走大路，基於實踐這些政策價值的願景，我們寫下承諾。」

前中廣董事長趙少康提及，「3月的時候可能要跟民眾黨協商，那時候再決定到底是誰，不管是李四川還是黃國昌，我想總是要最能贏對手的出來。」

黃國昌強調，一定是開大門、走大路，不論誰當選都會共同推動政策，只不過藍營新北市長人選還沒底定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然都有意角逐，外界關切何時促成「李劉會」？

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，「預計的期程，就是希望在2月中旬能夠把人選確定。」

新北市黨部表示，侯友宜將扮演關鍵的協調角色，人選農曆年前出爐，李四川則在臉書寫下，出席內湖賞櫻活動，提到自己住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市，爭取提名意味濃厚。

代表民進黨參選的立委蘇巧慧近來動作頻頻，啟動陸戰，由在地立委李坤城以及前立委陳柏惟陪同，到三重的市場掃街，與婆婆媽媽拜年。

民進黨立委蘇巧慧說道，「得到越來越多不分年齡、不分黨派的市民為我加油、為我鼓勵，那真的是非常溫暖，那也說明了我這10年的政績，真的是有得到大家的認同。」

談到潛在對手李四川，蘇巧慧強調以長跑當作短跑衝刺，巷戰、空戰同步進行，下週也將提出政見，爭取市民支持。