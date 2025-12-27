黃國昌新北造勢場 藍營唯一到場議員是他

▲國民黨新北市議員陳明義（中）出席黃國昌舉辦的「為新北應援× DO THE BEST」活動。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨今日下午在新北市新莊宏匯廣場舉行「為新北應援× DO THE BEST」活動，為民眾黨主席黃國昌參選新北市長造勢。國民黨新北市議員陳明義今日也出席活動，被問到藍營只有一個議員出席時，陳明義說，他認為只要有公平透明，藍白合是大家的期待。

陳明義今天出席民眾黨舉辦的「為新北應援× DO THE BEST」活動，陳明義會前受訪說，今天活動是為新北應援，他是新北的議員，不管黃國昌或是李四川，只要有一套機制，相信我們都在為新北應援，在裡面有他的家人也有同事，還有很多未來可能成爲未來同事，他覺得今天來想吸收一下，相信今天應該可以吸收到一些他想要看到聽到的。

廣告 廣告

陳明義說，藍白機制一直是形容詞，他認為只要有公平透明，藍白合是大家的期待。他在坊間跑行程，很多人都請他們加油，希望有股力量改變我們的生活，「我今天來為新北應援」。陳明義表示，現在的情況是中央箝制地方，不管預算還是政策，中央都在跟地方對抗，希望明年選舉能夠傳達新民意，展現在野實力，藍白合就是真正民意，讓新北市民用選票告訴中央，其實人們真的不希望再看到惡鬥，否則市政無法推動。」

至於什麼機制會比較適合選出最強候選人，陳明義表示，藍白合一直是個形容詞，未來只要有一套公平、透明的機制，藍白合就是大家的期待，藍白合不是情緒出口，而是人民期待，現在在地方上跑行程，很多過去支持民進黨的朋友反映「請你們加油、為台灣加油」，所以這已經不是顏色的問題，而是大家很期待有一股力量能夠改變生活。

針對2028藍白合的可能性，陳明義說，沒有好的2026就不可能有好的2028，現在藍白都各自提名地方議員、首長，民眾想看到的是，提出來的人選是不是真的要為大家做事，而不是政黨之間提一個人選出來做比較。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

雙城論壇首日坐鎮台北！蔣萬安視察安心關懷站寫下：害怕不是軟弱

首波「藍白合」確定！新竹禮讓高虹安 陳昭姿：感謝國民黨善意

高虹安復職送大紅包！竹市明年春節前發放5000消費金 懶人包在此