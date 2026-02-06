黃國昌新北「必入死局」？媒體人預言2悲慘結果：注定透支

政治中心／徐詩詠報導



因二年條款卸下立委職務的民眾黨主席黃國昌，日前也高調宣布競選總部成立。不過，外界認為在藍白合議題推動下，黃國昌是否會選到底仍有變數。對此，媒體人詹凌瑀在臉書撰文分析2關鍵，點出黃國昌新北「必入死局」並說明原因。





針對黃國昌選情，詹凌瑀在臉書分析，認為黃國昌的起手式不是提出什麼高見，而是把炮口對準民進黨立委、新北市長候選人蘇巧慧提出的長輩假牙補助和兒童疫苗政策，扣上一個「透支未來」的大帽子。為了這場選舉，這位滿口仁義道德的老師，竟然連市民最基本的福利都要擋，也難怪網友笑他終於活成了自己最討厭的樣子。



黃國昌參選起手式為攻擊蘇巧慧福利政策，讓詹凌瑀感到不以為然。（圖／民視新聞資料照）她進一步點出：「說穿了，黃國昌執意要選新北市長，不僅救不了黨，反而是讓自己陷入進退兩難的死胡同。這局棋很清楚，如果他硬著頭皮選到底，結果就是瓜分在野票源，直接保送蘇巧慧當選，到時候藍營基層絕對火大，藍白也不用談合作了，直接宣告玩完。」詹凌瑀不諱言，若黃國昌最後被棄保，或是票數開出來很難看，證明自己沒有實力，那他的政治生命也就跟著莎喲娜拉了。橫豎都是死棋，卻還要裝出一副捨我其誰的姿態，這才是最讓人看不下去的。



詹凌瑀認為黃國昌選情已經是死局。（圖／民視新聞資料照）最後，詹凌瑀還提醒，對黃國昌而言，卸任立委、十月登記參選新北、年底黨主席屆滿，這些都是定數。但他頭上還懸著一個最大的不定數：北檢什麼時候要開始辦他？比起在那邊擔心新北市會不會透支，國昌老師可能更該擔心自己的政治信用是不是早就已經透支了。

