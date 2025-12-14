黃國昌新北「應援秀」市長起手式？ 強調藍白共推「最強人選」

（圖／翻攝黃國昌臉書）





台灣民眾黨主席黃國昌14日宣布啟動「為新北應援」活動，將於12月27日下午在新莊宏匯廣場登場，被認為是參選新北市長起手式，也預告當天有表演團體、神秘嘉賓，請大家拭目以待。針對2026年新北市藍白合作？黃國昌回應，會按照自己的腳步進行，但是為了國家及人民，會和國民黨合作共推一組最強的人選及團隊的誠意、善意的態度不會有任何改變，也不會畏懼任何見縫插針的批評攻擊。

「為新北應援」27日在新莊登場，黃國昌表示，這一場於歲末聖誕佳節舉行的應援活動，會是一場溫暖而富有人性、將溫暖和愛帶給所有市民大眾，一起為新北市加油的創意活動，黃國昌強調「做什麼事情都要做到最好」，就從現在開始全力以赴。

黃國昌賣關子表示，將是一場「從來未有的享受與體驗」，無論是表演團體、神秘嘉賓等皆請大家拭目以待。現場不僅是專業演唱會等級的聲光效果，場地設計也非常蝦趴，票價更是非常有誠意的「免費」，與會者只需要帶著一顆「滿滿愛新北的心」。

黃國昌提到，目前已展開「昌騎新北」行動，腳踏實地深入新北市29個行政區，體認到新北市絕對是有條件，繼續打拼成為世界級城市，2026年更是以「不讓陳世軒在市議會一個人繼續孤單」為目標，組成最強議會團隊為市民服務。他也重申，未來將時時刻刻，秉持把一切都做到最好的態度迎接挑戰。

針對2026年新北市選舉藍白合作進度，黃國昌表示，目前雙方合作持續按照進度，非常順利地進行當中。並強調先凝聚政策、願景共識才有下一階段選區及縣市長提名的討論。黃國昌強調將會秉持用最好的方式、推出最強人選、團隊為目標來努力。目前台灣民眾黨持續盤整2026共同政見，黨內意見也持續討論收攏當中。

黃國昌表示，針對提名時程會按照自己的腳步進行，但是為了國家及人民，和國民黨合作共推一組最強的人選及團隊的誠意、善意的態度不會有任何改變，也不會畏懼任何見縫插針的批評攻擊。

