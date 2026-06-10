黃國昌新書再惹議 陳文彬怒批「胡說八道」還原2015年密會真相

曾任賴清德辦公室主任的導演陳文彬在臉書發文，公開還原2015年沈發惠在汐止禮讓黃國昌參選立委的密會真相。（資料照片／王侑聖攝）



民眾黨主席黃國昌新書《向光前行》內容持續引發討論，他提到2015年立委選舉前，與民進黨前立委沈發惠在時代力量創黨黨員林郁容家中會面，現場疑有「一群新潮流的人」，氣氛如幫派談判。導演、前賴清德辦公室主任陳文彬曾「語帶威脅」警告他，選下去就是新潮流的敵人。陳文彬今（10日）怒批，黃國昌提到這段碰面時「毫無道德可言」，不僅將私下談話講出去，還加油添醋、胡說八道一番。作為當晚唯一在場的見證人之一，他有義務將當晚發生的事情具體說清楚。

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陳文彬還原2015密會細節 駁「幫派談判」

陳文彬在臉書發布的內容指出，事情發生在2015年6月23日（二）晚上7點，地點在汐止林郁容醫師家裡。當時黃國昌被媒體塑造成「天之驕子」，一下說要選內湖、南港，一下又說要選汐止、金山、萬里，彷彿只要他想選，在當地耕耘多年的政治工作者就必須雙手奉上選區。陳文彬透露，當時沈發惠已被高層告知必須禮讓黃國昌，而沈發惠已在該選區蹲點基層超過19年，得知必須將心血託付給一個完全不認識、僅靠學運爆紅的人，他實著為沈發惠感到不捨與不滿。





針對黃國昌在新書中對該次密會的描述，陳文彬舉出多項事實反駁。他強調，當晚客廳裡就只有「他、沈發惠、林郁容醫師、黃國昌」四個人而已。他強烈質疑黃國昌：「哪來書中說的『一群新潮流的人』？哪來『幫派談判』？哪來『肅殺之氣』？哪來的『一絲黑道的味道』？他真的很會瞎掰幻想，人證、事證今天都還在，他怎麼敢如此誇言呢？」

陳文彬進一步還原當晚的對話細節。當林郁容醫師開口告知汐止選區協調結果時，黃國昌慣用他的姿態「雙手抱胸」說：「我是不知道發生什麼事啦」。此話一出，讓沈發惠生氣地反駁，指出兩黨明明都協調好了，並質問黃國昌以這種高傲的態度，教人如何放心把耕耘19年的選區選民交給他？

憶黃國昌「輕蔑的眼神」 陳文彬憶：判若兩人

陳文彬回憶，即使雙方只隔著一張客廳小方桌，黃國昌仍繼續用他「輕蔑的眼神」無視正對著他說話的沈發惠，眼睛左顧右盼。沈發惠隨後極為難過且感性地說，自己就像被火車撞到一樣無話可說，但希望黃國昌要用雙手用心好好捧著這碗地方鄉親努力19年的成果，並坦言：「我現在要把這些人的未來交給你了，但你知道我有多麼不放心嗎？」 不料，黃國昌卻擺出一副不耐煩的表情，瞅著天花板冷冷回應：「這跟我有什麼關係？」

陳文彬在文中痛心表示，黃國昌當時一邊說話一邊看天花板的眼神，讓他印象極其深刻。他直言自己壞人見多了，但「從未見過如此心虛、冷漠、無情之人」，這跟每天媒體上寫的、太陽花後莘莘學子們尊稱的「國昌老師」，簡直判若兩人。







文章最後，陳文彬提到沈發惠把話說完後便先行離開，自己送沈上計程車後折返上樓，剛好看到黃國昌正在樓下抽菸看著他們，眼神「像個沒靈魂的陌生人般靠在牆邊」。陳文彬怒轟，如今回想起來，那一晚沒有什麼黑道味，有的「不就是那股酸腐、令人作嘔的黃國昌做人的氣息罷了！」，並在文末附上一張彰化和美保安宮的壁畫「無緣可渡彼岸」，諷刺意味十足。

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