黃國昌新書再惹議！陳文彬怒批「謊話連篇」還原11年前交手過程：被狗咬到

黃國昌。資料照。李政龍攝



民眾黨主席黃國昌新書《向光前行》持續引發政壇討論。書中提及2015年立委選舉前，民進黨前立委沈發惠在時代力量創黨黨員林郁容家中與黃國昌會面，現場疑似有「一群新潮流的人」，氣氛宛如幫派談判；另稱導演、前賴清德辦公室主任陳文彬曾到時代力量黨部「語帶威脅」警告他，選下去就是新潮流的敵人。對此，陳文彬昨（6/9）日接連發文還原當年經過，痛批黃國昌「謊話連篇」、「電影特效看太多」。

黃國昌在《向光前行》中寫道，時代力量創黨黨員林郁容曾找他到家中，表示民進黨在汐止原本有意參選的沈發惠想當面談談。他形容，自己當時一走進林郁容家中，心裡「頓時涼了一半」，因為在場不只有沈發惠，還有一群新潮流的人，「那氣氛不像協調，更像是一場幫派談判，充滿肅殺之氣，甚至帶有一絲黑道的味道」。

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黃國昌書中還提到，這並非第一次，「事實上，這不是第一次，先前一個叫陳文彬的人就跑到時代力量的黨部，語帶威脅警告我，『你好好想一想，你選下去跟新潮流的關係是什麼』？」黃國昌認為，陳文彬的意思是假如他參選，新潮流就是他的敵人，他當時只覺得對方莫名其妙、毫無禮貌。

針對黃國昌新書上述內容，陳文彬在臉書表示，黃國昌書中稱他曾「代表新潮流去跟他嗆聲」，這段根本是「謊話連篇」，他有義務把當年情境具體還原，以免不知情者日後以訛傳訛，徒增困擾。

陳文彬回憶，2015年3月，他接到朋友、現任芬蘭大使的林昶佐（Freddy）的電話。當時時代力量已成立，林昶佐是創黨元老之一，林表示希望陳文彬代表時代力量參選2016年中正萬華區立委。由於陳文彬的電影工作室與住所長期位於台北水源路老舊公寓，林昶佐以為他是當地原住戶，但陳文彬表示，自己的戶籍一直在彰化，未曾離開。

陳文彬說，他當時向林昶佐建議，時代力量不應只集中於都會地區，也應有人到中南部耕耘；林昶佐一度表示，若陳文彬願意在中正萬華參選，他願意轉往大安區。不過，當時大安區已有同屬第三勢力的社民黨范雲耕耘許久，因此陳文彬力勸林昶佐留在中正萬華，自己則可考慮離開台北，到中南部協助拓展理念。

兩個月後，陳文彬接到彰化朋友周馥儀電話，對方表示「國昌老師」想約他見面。雙方於2015年5月14日下午3時，在台北車站附近的「第三勢力公民組合」辦公室碰面，後來時代力量也借用該處一角作為辦公空間。陳文彬表示，當時他與周馥儀一起進入辦公室見黃國昌，周馥儀很尊敬地稱呼黃為「國昌老師」。

陳文彬說，當天黃國昌穿著白襯衫，神情匆忙，一開口便問：「聽說你對時力有些建議？」他於是重申希望時代力量將台灣人對第三勢力的期待帶往中南部。黃國昌接著直白詢問：「所以你可以用時力回去彰化選嗎？」陳文彬則回應，自己是民進黨黨員，若要代表時代力量參選，必須先退黨，但他不想因此給民進黨帶來困擾或傷害，因此參與形式仍需謹慎思考。

陳文彬指出，原本預定一小時的談話很快結束。起身時，黃國昌突然問他：「你是新潮流的？」陳文彬表示，當天談話從未提及新潮流或任何派系、組織，他也不是代表任何黨或派系前往，只是以個人角度思考如何在當時台灣社會發展中出力。於是他回應黃國昌，自己的確是新潮流成員，從不遮蔽或張揚身分，但當天談話與新潮流無關，就是他個人思考如何在當前的台灣社會發展上出點力量。黃國昌聽了沒說什麼，「我也不想多說。」

陳文彬說，離開下樓時，他曾向周馥儀抱怨，認為黃國昌很沒有禮貌，似乎戴著有色眼鏡在套話，「大家都參與社會運動這麼久了，我覺得他這樣很不誠懇耶」。他也表示，自己當時確實帶著不舒服的心情離開，與時代力量的合作也很快告一段落。

對於黃國昌在書中寫道「沈發惠在林郁容醫師家禮讓汐止選區給他選」，陳文彬批評，黃可能是「電影特效看太多，在心底把我一個人複製成一個籃球場那麼多人吧？」許多過去的事到現在仍有第三人證、事證在，「完全不是他書中的謊話連篇」。

至於黃國昌書中描述沈發惠在林郁容家中「禮讓汐止選區」一事，陳文彬另發文表示，事發時間是2015年6月23日晚間7時，地點在汐止林郁容醫師家中。他當晚陪同沈發惠前往，在林郁容邀約下與黃國昌見面。陳文彬強調，客廳裡只有他、沈發惠、林郁容與黃國昌4人，根本沒有黃國昌書中所稱「一群新潮流的人」，也沒有「幫派談判」、「肅殺之氣」或「一絲黑道的味道」。

陳文彬回憶，當時黃國昌先後傳出可能參選內湖、南港，或汐止、金山、萬里等選區；最後沈發惠被高層告知須禮讓黃國昌。陳文彬說，沈發惠在汐止、金山、萬里耕耘多年，卻要把長期經營的基層交給一個當時尚未坐下來談過的人，他身為老朋友感到不捨，也對高層的決策感到不滿。

陳文彬表示，當晚氣氛低沉，林郁容為緩和氣氛還到樓下買啤酒。眾人等到約定時間後，黃國昌訕訕來遲，抵達後就坐下後抱胸不語。林郁容說明汐止選區協調結果後，黃國昌則表示：「我是不知道發生什麼事啦。」沈發惠生氣質疑，黃國昌怎會不知道發生什麼事？「我在汐止蹲點19年，認識多少基層鄉親父老，你這樣的態度我怎麼能放心把這選區的選民交給你呢？」

陳文彬說，沈發惠當時感性對黃國昌坦言，「這一碗我謹慎細心地捧了19年，你現在形勢強，我像是被火車撞到，我無話可說」，但強調這不是他個人的事，而是汐止、金山、萬里鄉親多年努力打拚的成果，也說「我現在要把這些人的未來交給你了，但你知道我有多麼不放心嗎？」

然而，陳文彬指稱，黃國昌當下態度輕蔑、左顧右盼，瞧著天花板冷冷的說「這跟我有什麼關係」，反應十分冷淡，這樣的眼神也讓陳文彬印象深刻，「壞人我是見多了，但我從未見過如此心虛、冷漠、無情之人」。沈發惠說完後，見黃國昌沒有對話意願，便先行離開。

陳文彬強調，他與黃國昌只見過兩次面，時間、地點與在場第三人都清清楚楚，許多發生過的事至今都有第三人證與事證在，往事並不如塵。最後他也以愛犬豆豆受傷作結，表示自己現在最要緊的是帶豆豆去看獸醫並包紮，不是澄清黃國昌這些「鳥事跟鬼話」，愛犬豆豆現在的心情一定也跟他一樣：「哇咧，被狗咬到」。

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