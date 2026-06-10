黃國昌新書控曾代表新潮流嗆聲！陳文彬轟「謊話連篇」：心情像被狗咬到

記者詹宜庭／台北報導

陳文彬批評黃國昌新書「根本是謊話連篇」（圖／翻攝自陳文彬臉書）

民眾黨主席黃國昌新書《向光前行》內容提到，前賴清德辦公室主任、導演陳文彬曾跑到時代力量黨部威脅他，選下去就是新潮流的敵人。對此，陳文彬昨日在臉書發文還原事件始末，他痛批，這段根本是謊話連篇，自己想黃國昌可能電影特效看太多，往事並不如塵，很多發生過的事迄今現場都還有第三人證、事證在，怪不得黃國昌當律師打官司老是輸。他還說，自己現在的心情跟愛犬一樣，「哇咧，被狗咬到」。

黃國昌新書《向光前行》內容提到，「時代力量的創黨黨員林郁容把我找去他家，說民進黨在汐止原本有意參選的沈發惠想當面跟我談談，結果一走進林郁容家中，我嚇了一跳，心裡頓時涼了一半。在場的不只有沈發惠，還有一群新潮流的人。那氣氛不像協調，更像是一場幫派談判，充滿肅殺之氣，甚至帶有一絲黑道的味道」。他提到，「事實上，這不是第一次，先前一個叫陳文彬的人就跑到時代力量的黨部，語帶威脅警告我，『你好好想一想，你選下去跟新潮流的關係是什麼』？他的意思是，如果我選，新潮流就是我的敵人，當時我只覺得這個人莫名其妙，毫無禮貌」。

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陳文彬在臉書發文表示，最近黃國昌那本沒什麼市場，卻謊話、鬼話連篇，眾人唾棄的自述體，「我在2015年早就看破手腳，但基於對人的尊重也不多說。但既然他在書中提到我曾『代表新潮流去跟他嗆聲』，根本是謊話連篇。我有義務把當年的情境具體還原，以免不知情人們日後以訛傳訛，徒增困擾。」

陳文彬指出，自己是在2015年3月接到朋友Freddy電話，那時「時代力量」已經成立，Freddy也是當時時代力量的創黨元老。開宗明義告訴自己說，希望答應代表時代力量出來競選隔年（2016）中正萬華區的立委選舉。他因為電影工作室跟居所一直都在水源路老舊公寓裡，已經住超過20餘年。Freddy以為他是當地原住戶，自己告知Freddy其實戶籍一直都在彰化沒離開過。而且如果要參與立委選舉，建議時力不要都集中在都會，要有人去中南部耕耘，當時的自己還在籌備另一部電影，老實說根本沒想過要站到幕前參與選舉這件事。

陳文彬提到，2014太陽花過後的時代力量，承載著台灣許多人對第三勢力的期待，而自己也是當年期待者之一。Freddy很誠懇地說，如果答應在中正萬華選，那他願意移到大安區參選。那時大安區已有同是第三勢力的社民黨范雲耕耘已久，自己力勸Freddy留在中正萬華，自己可以考慮離開台北，到中南部去幫忙。當時的談話大概就到這裡，雖然自己是民進黨終身黨員，但當時確實有真切思考過，如何為當時的公民力量在中南部拓展理念這件事。

陳文彬進一步說，兩個月後自己接到彰化朋友周馥儀的電話，周馥儀也是太陽花運動中被告其中一人，他們一起參與過反國光石化、聲援大埔農地張藥房等社會運動。周馥儀說「國昌老師」想約自己碰面，他們在2015年5月14日約在火車站附近的「第三勢力公民組合」辦公室碰面，後來時代力量也在這裡借了一角做辦公室。

陳文彬說，自己當時還是一本初衷，希望時代力量可以將台灣人對第三勢力的期待，帶到中南部去。當天下午3點自己跟周馥儀一起進去這間辦公室見黃國昌，周馥儀很尊敬稱他「國昌老師」，那天黃國昌穿著白襯衫很匆忙，黃國昌說「聽說你對時力有些建議」？自己很快又把理念再說一遍，黃國昌也很直白問「所以你可以用時力回去彰化選嗎」？自己很清楚告訴黃國昌「我是民進黨黨員，如果我要代表時力參選前得先退黨，但我不想因此給民進黨帶來困擾或傷害，所以要用什麼形式參與？這部分我得再謹慎思考」。

陳文彬說，那天的談話大概到此，本來預定一個小時。原來自己想跟黃國昌談民間社會對第三勢力的期待與責任，但黃國昌似乎沒什麼興趣。尤其在自己說完跟民進黨的關係與處理方式後，黃國昌就急著要離開。

陳文彬提到，他們很快結束這樣的談話，起身時黃國昌冒出一句「你是新潮流的」？自己腦海迅速回放，剛剛談話根本完全沒有提到新潮流或任何派系、組織，自己這次來也不代表任何黨或派系，純粹就當時認為的社會發展與民進黨跟時代力量，要如何取得台灣多數人認同，一起對抗國民黨？如此而已。

陳文彬直言，自己的確是新潮流成員，從不遮蔽或張揚自己身份。自己當時告訴黃國昌說「是，但今天的談話跟新潮流沒有關係，就是我個人思考如何在當前的台灣社會發展上出點力量」。對話結束在這裡，黃國昌沒多說什麼，自己也不想多說。

陳文彬指出，離開下樓梯時，自己忍不住跟周馥儀抱怨說「我覺得他剛剛很沒有禮貌，我們今天的談話哪裡有談到派系了？他剛剛似乎是戴著有色眼鏡在套我話？大家都參與社會運動這麼久了，我覺得他這樣很不誠懇耶」。自己的確是帶著很不舒服的心情離開那個辦公室，跟時代力量的合作，也如曇花一現很快就告一段落。

陳文彬指出，接下來年底自己決定以民進黨身份返鄉參選立法委員，並與林益邦、陳進丁前輩參與初選，獲得初選進入大選，後面發生的事就不多說了。但黃國昌在書中提到「沈發惠在林郁容醫師家禮讓汐止選區給黃國昌選」的那件事，是自己陪沈發惠一起去的，沒有什麼現場「一群新潮流的人」？自己想黃國昌可能電影特效看太多，在心底把自己一個人複製成一個籃球場那麼多人吧？這段可歌可棄的故事，完全不是他書中的謊話連篇。

陳文彬指出，自己會在下一篇文章再說清楚，現場還有林郁容醫師也在場，往事並不如塵，很多發生過的事迄今現場都還有第三人證、事證在，怪不得黃國昌當律師打官司老是輸。自己要去照顧愛犬豆豆了。豆豆昨晚散步時跟附近的流浪狗打架受傷，今天最要緊的是帶豆豆去看獸醫並包紮，不是澄清黃國昌這堆鳥事跟鬼話。豆豆現在的心情一定跟自己一樣「哇咧，被狗咬到」。

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