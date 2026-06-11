黃國昌新書爆2015立委協調像幫派談判 陳文彬曝內幕轟謊話連篇

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

民眾黨主席黃國昌新書《向光前行》出版後爭議不斷，書中還寫到2015年汐止區立委選戰，被時代力量的創黨黨員林郁容找去與民進黨沈發惠協調，卻像幫派談判，還有一群新潮流的人，對此當年也在場的導演陳文彬跳出來怒批，黃國昌真的很會瞎掰。

怒轟黃國昌「謊話連篇」 名導陳文彬：哪來一群新潮流？

黃國昌新書爭議沒完沒了，先是昔日戰友洪慈庸因為小產身體不適離席，被說落跑爭議，到與小英會面，指控時任總統府副秘書長姚人多下封口令，以及爭論318學運誰衝第一後，再提到2015年立委選戰被指控在瞎掰！

廣告 廣告

黃國昌在新書中寫到，當年林郁容找他與綠營有意參選汐止區的沈發惠協調，但走進現場還有一群新潮流的人，就像是幫派談判，帶有「黑道」味道。

黃國昌新書揭露2015年和民進黨沈發惠協調，宛如幫派談判。圖／台視新聞

這讓當年也在場的導演陳文彬在社群發文還原現場，提到黃國昌不只遲到，在聽到林郁容公布汐止選區協調結果後還表示不知情，讓沈發惠難過表示，「你們都協調好了，會不知道發生什麼事？這種態度我怎能放心把這選區交給你」？卻得到黃國昌冷回一句「跟我有什麼關係」。

陳文彬還原談判現場。圖／台視新聞

陳文彬也強調，當年在場的只有自己、林郁容、黃國昌、沈發惠4人，哪來一群新潮流？怒批黃國昌很會瞎掰幻想。民進黨立委范雲就說，當年沈發惠把一個他經營19年、會贏的選區禮讓給黃國昌，他們感受到的黃國昌似乎沒有心存感激。

陳文彬還原當時協調現場，批黃國昌瞎掰幻想。圖／台視新聞

黃國昌回憶錄掀政治羅生門 時力要求出面道歉

而黃國昌新書大量提及時代力量，卻頻頻遭指控涉及不實，時力聲譽恐怕也遭到波及，對此時代力量秘書長林邑軒表示，要求黃國昌必須道歉，並下架書籍做出更正。

黃國昌新書陳列照曝光 旁邊竟是《聽你在鬼扯》

至於書中內容究竟有多少經得起檢驗，政壇各有解讀，不過近日有民眾發現，黃國昌的新書被擺在《養共為患》、《第一人稱說謊家》以及《聽你在鬼扯》旁邊，也讓這場新書風波再添話題。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

新書攬功太陽花遭批「臉上貼金」 黃國昌：片面攻擊大可不必

黃國昌新書爆官邸密談遭下「封口令」 姚人多、黃國昌隔空喊話

新書控洪慈庸抗爭落跑 黃國昌不知小產私密事：被刻意扭曲很遺憾