即時中心／林韋慈報導

民眾黨主席黃國昌於本（6）月初推出新書《向光前行》，除了書中部分內容是否符合事實引發外界爭議外，近日書店店員的陳列方式也意外成為網路熱議話題。許多網友將不同書店的擺放位置拍照上傳上網，有店家將黃國昌新書擺在《第一人稱說謊家》、《養共為患》旁邊，甚至還有《鬼關燈》、《聽你在鬼扯》、《為什麼你總是看錯人》。

《向光前行》巧妙陳列 網：全台的書店店員都在想要怎麼擺這本書

有網友在社群平台分享多家書店的實體書架照片，直呼「全台黃國昌著作擺放大賽嗎？」可見黃國昌新書《向光前行》被擺放在不同書籍旁邊，而陳列似乎頗有深意。其中，有書店將《向光前行》與《第一人稱說謊家》、《養共為患：美國外交政策如何導致共產中國崛起，臺灣該如何加入美國滅共大布局》等書籍相鄰排列。

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也有網友分享其他書店的陳列照片，指出黃國昌新書被放置於《自戀病態型》、《鬼關燈》、《聽你在鬼扯》、《為什麼你總是看錯人》以及《可能內容不實》等書籍附近。有網友笑稱「只能意會不能言傳」、「書店好多才子」、「各位書店店員都吃了誠實豆沙包嗎？」、「台灣書店店員就是如此優質又善良的說出彼此心聲」。

也有人表示，「全台灣的書店店員都在想要怎麼擺這本書」，也有人表示「應該要加薪」，而此是否為店員刻意安排無法證實，也有可能只是依照書名、分類或上架順序形成的巧合。此次事件也讓《向光前行》在書籍內容之外，因「書架鄰居」意外成為另一波討論焦點。













快新聞／黃國昌新書陳列引關注！書店店員巧思曝光

黃國昌新書陳列引起討論。（圖／翻攝Threads）

原文出處：快新聞／黃國昌新書陳列引關注！書架「鄰居」成話題 網笑：只能意會不能言傳

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