黃國昌新書陳列照曝光！旁邊竟是《聽你在鬼扯》網笑：書店員工都在思考

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網友曬黃國昌新書陳列照，《向光前行》與《聽你在鬼扯》、《可能內容不實》、《自戀病態型》、《鬼關燈》等書同框。 圖：翻攝自Threads / 新頭殼合成

[Newtalk新聞] 台灣民眾黨主席黃國昌新書《向光前行》上市後，在書店陳列位置引發網友討論。有網友貼出多張照片表示，「全台灣書店員工都在思考這本書要怎麼放、放哪裡。」照片中，《向光前行》與多本不同類型書籍並列，畫面引起關注。

據該名網友於Threads貼出的照片顯示，黃國昌新書《向光前行》出現在多處書店展示區。從照片可見，該書封面為黃國昌穿白襯衫、打領帶的照片，書封上也貼有79折促銷貼紙。其中一張照片中，《向光前行》被放在《聽你在鬼扯》旁邊。另有照片顯示，《向光前行》出現在《可能內容不實》前方，附近還有《為何智識分子犯錯？》、《百年困局》與《中國的豐裕時代》等書。

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其他照片中，《向光前行》也與《為什麼他就是做不到》等書同框。另有展示區可見，《向光前行》旁邊出現《自戀病態型》、《飛蛾撲人》、《鬼關燈》等書名。

貼文曝光後，留言區也出現不少回應。有網友直呼「有才。」也有人留言「哈哈哈…」、「比創意」、「商品陳列的藝術...」，還有網友點名自己喜歡其中一張照片的搭配，留言說「我喜歡《鬼關燈》這個組合*」。

也有網友語氣更直接，留言寫下「ゴミ箱でいいか。就丟垃圾桶吧」。另有人批評，「連書店都瞧不起這個說謊成性的三姓家奴，居然給他的書擺在一個那麼好的風水位置…」

不過也有不同看法。有網友留言「別侮辱書店店員好嗎，沒人想被貼上青鳥標籤」，原PO則回應，「In this day and age, it is a badge of honor.」也有人指出，「也不是每家書店都一定進這本，大概是連鎖的會進吧」，原PO則回「好在」。

另有網友質疑留言者平常是否真的會去書店，寫下「醒醒吧，你根本不會去買書。要不要說一說你們家附近的書店在哪？」整起討論也讓《向光前行》上架後，除了書本內容外，書店陳列位置與旁邊書名同框效果，也成為網友關注焦點。

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