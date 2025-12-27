黃國昌新莊大造勢！傳柯文哲將偕愛妻現身 蘇巧慧說話了

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

有意角逐新北市長大位的民眾黨主席黃國昌，今（27）日下午預計在新莊宏匯廣場，舉辦「為新北應援× DO THE BEST」活動，屆時涉入京華城案的前主席柯文哲可能會偕同愛妻陳佩琪連袂現身。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應，相關案件已進入司法程序，尊重司法，但從參選以來，她一直認為是面對一場「一對一的選戰」。





今早11時55分，蘇巧慧在民進黨新北市議員彭佳芸、無黨籍市議員李翁月娥等人的陪同下，出席三重天后宮建宮70週年廟慶，並於行程中接受媒體聯訪。

記者提問，黃國昌預計下午會在新莊辦造勢，也被認為是參選的重要起手式，您怎麼看？對此，蘇巧慧回應，她從參選以來，一直認為是面對一場「一對一的選戰」，因此也朝這個方向努力，最大的目標就是爭取過半認同，同時議員全壘打。

蘇巧慧說，為了這個目標，他們會勤走基層握遍每一雙手，讓更多的人認識民進黨的市議員候選人，一起讓新北可以成為更好的城市。

針對下午柯文哲、陳佩琪將連袂現身黃國昌的造勢活動，會不會覺得柯文哲交保後太高調？蘇巧慧則說，「相關的案件既然已經是在司法的程序中，我們就尊重司法，也希望國人都尊重司法」。

