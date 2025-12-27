黃國昌新莊大造勢！媒體人曝活動「一慘況」

【論壇中心／綜合報導】日前宣布要參選2026新北市長的民眾黨主席黃國昌，今（27）日下午在新北市新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動，被外界認為是在新北的起手式，而對於傳出活動有神秘嘉賓，前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪在臉書證實，今（27）日會偕同先生一起出席黃國昌的應援活動，也是柯文哲交保後首次公開出席的活動。

政治評論員吳靜怡今日在《頭家來開講》節目中指出「黃國昌的人氣讓人覺得很緊張」，吳靜怡表示，節目進行的這個時間，黃國昌的直播人數維持在一千多兩千多，但是影片的按讚數只有在一萬多，觀看數最多也僅有三千，還輸給柯文哲的土城十講，日前第一場大直播，黃國昌與柯文哲一起在柯文哲的頻道現身，那一場直播觀看數近三四萬，而如今黃國昌已預告柯文哲會力挺，直播間人數卻仍然了了無幾，吳靜怡分析，會出現這樣的狀況的原因可能有二，第一，之前的流量是一個問號，可能是一些魔術，手指頭花花錢可能就會有，而現在的流量，可能是「連小草都不想去看蔥」，另一個原因，則有可能是因為「阿北」柯文哲尚未出現，因此大家還沒點進直播。

對於黃國昌今日在新莊辦活動造勢，民進黨立委、2026年新北市長參選人蘇巧慧表示，期勉自己善用經驗、能力，與經驗十足、能力強的黨籍市議員等團隊同仁一起努力，讓市政一棒接一棒，讓新北更好。

