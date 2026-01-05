黃國昌斷點破功1／薪水微薄卻能投資凱思、求真千萬 李麗娟供詞漏洞百出

李麗娟（圖）應訊明顯避重就輕，對檢調金流分析結果也難提出合理交代，黃國昌防火牆已遭突破。

民眾黨創黨主席柯文哲近來動作頻頻，不但啟動土城十講、為黨版《人工生殖法》拜會朝野立委，假日更馬不停蹄到嘉義輔選，還計畫至南台灣常住，展現回歸氣勢，完全輾壓現任黨主席黃國昌，加上「二年條款」將如期執行，黃的麻煩也跟著開始，卸任立委失去立院保護傘後，檢調也將收網對他展開約談。

本刊掌握，專案小組在跨年前夕，首度以被告身分約談凱思國際負責人李麗娟。李麗娟在律師陪同下低調現身，對檢調提問有備而來，幾經思考才回答，連看筆錄也反覆思量，一副小心翼翼模樣，不禁讓人質疑是否深怕說錯話，讓檢調順藤摸瓜，一路辦到黃國昌。

凱思國際是狗仔大本營，藏身北市安和路商辦大樓，由黃國昌藏身幕後調度。（鏡報李智為）

雖然李麗娟的說詞明顯有所保留及刻意袒護黃國昌，檢方複訊後仍將她無保請回，因為檢調在查辦過程中已大有斬獲。本刊調查，李麗娟獨自住在大安區敦化南路，該社區屋齡50年，加上她住的是一房一廳格局，坪數不大，家境並非優渥，膝下也無兒女，收入來源就是耘力國際每月匯入的薪資。

詭異的是，李麗娟掛名凱思國際與求真民調負責人，還指派張晉源擔任《民報》董事長，短短5年相關公司的金流超過3千萬元，她卻只領一般行政人員的低薪，應訊時也無法對名下公司千萬元金流及人脈關係做出解釋，檢調光從帳戶資金流動分析，便拆穿她的供詞不實之處，隨時會發動更大規模的約談。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

