黃國昌斷點破功2／一張圖看懂狗仔基地金流 檢調握關鍵證據將約談黃國昌

黃國昌因2年條款即將卸下民眾黨不分區立委而失去保護傘，檢調將對他展開約談。（鏡報李智為）

由於凱思國際成立的第一桶金即由李麗娟與黃國昌的姻親表弟賴以強共同存入100萬元，加上李麗娟也與時任《民報》負責人張晉源全無交集，當年凱思國際卻以法人代表名義指派張出任《民報》董事長，種種跡證都顯示，黃國昌除了是凱思國際的實際負責人，連當時的《民報》及求真民調也全由他掌控，李麗娟及張晉源只不過是黃的人頭。

黃國昌的姻親表弟賴以強（左）曾現金存入10萬元至凱思國際，暗助黃成立狗仔隊跟監政敵。

到了2023年，《鏡電視》前零元董事陳建平與黃安捷又各匯700萬元至凱思國際，不久，凱思國際就從原本資本額100萬元增資至1,500萬元，恰好與陳、黃2人共匯入的1,400萬元相當，但經濟部資料卻顯示李麗娟出資金額1,490萬元，不見陳建平及黃安捷在凱思國際的持股，其中疑點重重。

《鏡電視》前零元董事陳建平、黃安捷及求真民調總經理關智宇等人，匯款至凱思國際成為檢調追查重點。

更詭異的是，2025年間，求真民調總經理關智宇以莆田公司名義注資凱思國際100萬元，臺雅公司也匯款凱思國際200萬元，由於匯款當事人與李麗娟全無往來，加上李的工作與媒體業或民調都無關，不論受雇的狗仔或民調公司員工都從未聽李指揮，且金主的共同交集都與黃國昌有關，顯示凱思國際的實際負責人正是黃國昌，他以立委身分暗中透過凱思國際拿錢辦事，已成收賄鐵證。

此外，一名傳產金主已向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款新台幣1000萬元至凱思國際，之後該筆款項即遭轉注資「民報」，坐實黃國昌為凱思國際與當時的《民報》實際掌控者，李麗娟等人僅是聽命行事的人頭，加上相關狗仔已作證咬出，聽命黃國昌執行跟監任務，黃國昌一再以「潑髒水」或「有本事衝著我來」等語說嘴，只是用來壯膽或蒙騙不知情者，根本難以甩鍋卸責，終究得面臨司法訴究。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

